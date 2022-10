Terni, record di voli e nuovi servizi per l'aviosuperficie di Maratta

Maria Luce Schillaci 15 ottobre 2022 a

Una nuova vita per l’aviosuperficie Alvaro Leonardi (nella foto) che rilancia le sue attività e vede per la prima volta all’orizzonte l’equilibrio economico dell’attività. Nei primi nove mesi dell’anno si sono registrati 8.300 voli, tra decolli e atterraggi, rispetto ai 6.200 del 2021. Il 2022 può essere dunque considerato un anno di svolta: a ridare slancio alla struttura di Maratta, senza dubbio, una gestione brillante e oculata che porta la firma di Terni Reti Srl, società in house del Comune di Terni. Di fatto in questi ultimi tempi si è notato un notevole aumento di interesse da parte della città il cui cielo appare sempre più spesso solcato da vari velivoli, e non sono pochi i ternani che, spinti dalla curiosità, scelgono di passare un pomeriggio all’aviosuperficie per assistere a decolli e atterraggi, ma anche per seguire lezioni di volo o fermarsi al punto di ristoro presente sul posto. Un rilancio in grande stile, dunque, dovuto anche alle recenti novità introdotte che vanno ad affiancarsi alle attività tradizionali di gestore della pista e degli hangar e di fornitore di carburanti avionici che peraltro, come afferma Sabrina D’Aversa, responsabile amministrazione di Terni Reti “nel 2022 hanno visto un aumento delle vendite del 18% rispetto al 2021”.

Un giro virtuoso che ha incrementato i clienti dell’ AvioTerni contribuendo, dopo un periodo negativo, all’ormai prossimo conseguimento dell’equilibrio economico. Ma che cosa si può fare all’aviosuperficie? “Ad esempio, si può noleggiare un’auto con ritiro e consegna direttamente sul posto, affittare voli privati Skycab con conducente nella formula aerotaxi verso una pluralità di destinazioni italiane ed europee - commenta Emanuela Fratini, responsabile area mercato di Terni Reti - oltre a una serie di iniziative a disposizione dei clienti come la tessera Amici AvioTerni, ovvero una card che consente ai piloti ricorrenti di fruire di servizi di volo e di terra a condizioni di favore”. Non è dunque un caso se ora anche a Terni si può parlare a pieno diritto di avioturismo, con un buon incremento dei volumi proprio grazie all’afflusso di clienti italiani e internazionali che, come confermano i gestori, per oltre il 50% hanno noleggiato l’auto per visitare l’Umbria meridionale, con una permanenza giornaliera per la clientela del centro Italia, con mete Piediluco e cascata delle Marmore, e di tre giorni medi per i turisti stranieri o delle altre aree italiane. Un interesse quindi di ampio respiro.

Non sono mancati gli eventi. “Quest’anno abbiamo avuto la tappa in arrivo e partenza del Tour of Italy, il giro aereo d’Italia organizzato dall’associazione Piloti di Classe, con sosta di un giorno per la visita a Piediluco, cascata e centro città”, racconta Fabio Moriconi, direttore generale di Terni Reti. Meritano menzione anche la giornata Tesla, con uso della pista per i test drive, la recente produzione cinematografica Netflix che ha trasformato in un set l’AvioTerni, la prima edizione del Motor Sky Show, evento che ha visto la presenza di oltre 3 mila persone. Ma l’aviosuperficie è anche utilizzata per attività di servizio pubblico della struttura: “Nel primo trimestre 2022 è stata allestita una postazione drive through per effettuare tamponi a studenti e personale scolastico nell'ambito della emergenza sanitaria del Covid - spiega Fabrizio Raimondi, responsabile area patrimonio di Terni Reti - mentre durante tutto l’anno è proseguito il supporto logistico per vigili del fuoco ed elisoccorso.” Una sfida vinta con un bel lavoro di squadra, come evidenzia Carlo Befani, amministratore unico di Terni Reti. “Il rilancio di AvioTerni - sottolinea Befani - è un’operazione ben avviata e ancora in corso, ed è importante per la città ed entusiasmante per la nostra società. Se siamo comunque riusciti a ridare un senso e un verso all’attività è grazie alla coesione, alla fiducia nell’opera, alla lungimiranza di tutte le componenti: dai nostri collaboratori, ai partner, al socio unico Comune di Terni”.

