Perugia, chef 23enne morto nello schianto: aperta un'inchiesta per omicidio stradale

Francesca Marruco 15 ottobre 2022 a

a

a

Un destino drammatico e ingiusto quello che all’alba di venerdì mattina attendeva Luka Cifci, giovanissimo e talentuoso chef residente a Castiglione del Lago. Il giovane infatti è morto per le gravissime ferite riportate in un tragico incidente stradale avvenuto lungo via Pievaiola, poco prima di Castel del Piano. Luka, 23 anni appena, viaggiava seduto sul sedile posteriore dell’Alfa Romeo. Alla guida uno dei suoi tre amici con cui aveva passato la serata a ballare in una nota discoteca della zona. Erano passate da poco le cinque quando è scattato l’allarme: un’Alfa grigia è finita contro il guardrail.

Quindicenne morì schiacciato da un palo del campo da beach: condannati due dipendenti del Comune



L’impatto è stato violentissimo, tanto che, proprio Luka - che viaggiava nel sedile posteriore probabilmente senza cintura di sicurezza inserita - è stato sbalzato fuori dall’abitacolo. Per lui purtroppo, nonostante i numerosissimi tentativi di rianimazione, non c’è stato nulla da fare. Il 23enne è morto nella corsa disperata verso il Santa Maria della Misericordia. I suoi amici, conducente compreso, sono stati portati in ospedale in stato di choc, ma fondamentalmente illesi. Solo uno ha riportato una ferita e ha fatto accesso al pronto soccorso in codice verde. Nessuna ferita fisica ma un dolore immenso per la perdita di uno di loro di ritorno da una nottata spensierata quando la vita sembra ancora tutta da vivere.

Centauro morto nell'incidente: automobilista patteggia 16 mesi con pena sospesa



E purtroppo, come atto dovuto, il giovane che era alla guida dell’auto verrà iscritto nel registro delle notizie di reato con l’accusa di omicidio stradale. Il ragazzo è già stato sottoposto ai vari prelievi che vengono effettuati in caso di incidenti stradali necessari a stabilire l’eventuale assunzione di alcol o di sostanze stupefacenti. Sul posto, oltre ai sanitari del 118, accorsi in forze dal vicino ospedale, sono intervenuti anche i carabinieri della compagnia di Perugia e i vigili del fuoco che hanno rimosso il mezzo. Il sostituto procuratore di turno, Gennaro Iannarone, disporrà nelle prossime ore l’esame autoptico che verrà svolto dal medico legale, Massimo Lancia. Per consentire tutti gli accertamenti, l’Alfa 147 a bordo della quale viaggiavano i quattro ragazzi è stata posta sotto sequestro.

Morto ragazzo greco in un incidente stradale a Castel del Piano

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.