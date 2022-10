Foligno, indagato il comandante della stazione dei carabinieri: si sarebbe fatto dare 5 mila euro da un arrestato

Francesca Marruco 15 ottobre 2022 a

Le ipotesi di reato sono di quelle pesantissime. Soprattutto se mosse a chi indossa una divisa: concussione, tentato spaccio di droga, falso in atto pubblico e accesso abusivo a sistema informatico. Accuse provvisorie, come sempre in fase di indagini preliminari, che quindi, al termine degli accertamenti potrebbero anche cadere. Lo specifica anche il Procuratore capo di Spoleto, Alessandro Cannevale, nella nota stampa in cui dà notizia dell’inchiesta a carico di due militari della Stazione di Foligno che nelle ultime ore sono stati sottoposti a perquisizione. “La Procura - scrive - dovrà valutare all’esito delle indagini se la notizia di reato sia fondata e dovrà sottoporre le proprie valutazioni al giudice”.

E al momento le notizie di reato parlano di diversi episodi. Il primo è una richiesta di denaro a un uomo sottoposto agli arresti domiciliari. A chiedere, e ottenere, cinque mila euro, secondo l’ipotesi accusatoria, sarebbe stato il comandante della Stazione dei carabinieri di Foligno, il luogotenente Francesco Matalone. Di qui l’accusa di concussione. Sempre a Matalone, difeso d’ufficio dall’avvocato Gloria Loreti, viene contestato anche il tentato spaccio di droga. Secondo l’ipotesi accusatoria avrebbe cercato di procurarsi della sostanza stupefacente per farla avere a una terza persona. Allo stesso Matalone viene contestato pure l’accesso abusivo a sistemi informatici, effettuati, per la Procura, per fini personali. All’altro indagato, il brigadiere Gianluca Insinga, viene invece contestato un episodio di falso in atto pubblico. Il militare è assistito dallo studio legale Brunelli, che ieri sera ha diramato una nota stampa in cui sta scritto: “Il Brigadiere non è coinvolto in alcun modo nei reati di concussione e spaccio oggetto delle indagini della Procura di Spoleto. Nei suoi riguardi è ipotizzata la sola accusa di falso; confidiamo quanto prima di chiarire la sua estraneità anche rispetto a questa meno grave imputazione”.

Nell’ambito dell’inchiesta, i carabinieri del Roni del Comando provinciale di Perugia hanno dato esecuzione a un decreto di perquisizione a carico degli indagati proprio nelle ultime ore. Sequestri che potrebbero portare ulteriori elementi nelle indagini effettuate dagli stessi militari e che, come spiega il Procuratore nella nota, avevano dato il via agli accertamenti. Lo stesso Cannevale specifica inoltre che “il comunicato è dettato dall’interesse pubblico ad attestare la piena fiducia della Procura di Spoleto nei confronti dell’Arma dei carabinieri e, in particolare, nei comandi territoriali che hanno sede a Foligno, pienamente meritevoli della fiducia dei cittadini”.

Indagati due carabinieri per atti falsi e tentato spaccio

