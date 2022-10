Terni, al via i lavori sul raccordo. Previste modifiche al traffico

14 ottobre 2022 a

Prosegue l’opera di riqualificazione del tratto umbro dell’itinerario E45-E55 Orte-Mestre nel tratto Terni-Orte (strada statale 675 “Umbro Laziale”) avviata da Anas (gruppo FS italiane). Sono iniziati nel corso della serata di venerdì 14 ottobre e saranno eseguiti fino alle 20.30 di martedì 18 ottobre i lavori di sostituzione e integrazione delle barriere di sicurezza in un tratto della carreggiata sud in corrispondenza dello svincolo di Amelia. Per consentire gli interventi il transito in corrispondenza del cantiere sarà regolato a doppio senso di marcia in carreggiata opposta mentre lo svincolo di Amelia sarà temporaneamente chiuso in ingresso e in uscita per chi viaggia in direzione Orte.

Inoltre, nella notte tra sabato 15 e domenica 16 ottobre, dalla mezzanotte alle 6, la strada statale 675 “Umbro Laziale” sarà temporaneamente chiusa in entrambe le direzioni tra gli svincoli di Terni Est e Terni Nord (dal chilometro 0 al chilometro 6,900) per consentire in sicurezza l’esecuzione di rilievi e indagini tecniche propedeutiche alla progettazione dei lavori di manutenzione programmata dei cavalcavia. Il traffico sarà deviato dal raccordo Terni-Orte sulla viabilità secondaria con indicazioni sul posto.

Nel dettaglio, per le autovetture e i veicoli di massa inferiore a 20 tonnellate in direzione Spoleto è prevista l’uscita obbligatoria allo svincolo di Terni Ovest e la percorrenza di viale Eroi dell’Aria, viale Bramante, viale Proietti Divi, via Piermatti, via Romagna, via Tre Venezie e strada San Carlo per rientrare allo svincolo Terni Est (viceversa per i veicoli in direzione Orte). Per i mezzi pesanti di massa uguale o superiore a 20 tonnellate in direzione Spoleto è prevista l’uscita obbligatoria allo svincolo di Terni Ovest e la percorrenza di viale Eroi dell’Aria, viale Bramante, viale Proietti Divi, via Piermatti, via Romagna, via Ponte d’Oro, via Breda, via Vulcano, via Tre Venezie e strada San Carlo per rientrare allo svincolo Terni Est (viceversa per i veicoli in direzione Orte).

