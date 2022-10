Terni, miss e auto d'epoca protagoniste a piazza Tacito

15 ottobre 2022 a

a

a

Donne e motori di scena nel fine settimana in città. L’appuntamento con Supercarslot 2022 avrà inizio nel corso della mattinata di sabato 15 ottobre a Terni con l’arrivo dei primi equipaggi di fronte alla fontana di piazza Tacito mentre, alle 15, si svolgerà l’esposizione dei veicoli d’epoca che sfileranno per le strade del centro per poi dirigersi verso Narni, San Gemini ed Acquasparta. L’iniziativa porta la firma di Autodepocaeventi di Acquasparta che aderisce all’Asi. In primo piano la sicurezza sulle strade con Siegfried Stohr, pilota di formula uno degli anni Ottanta che ora si dedica all’attività formativa e divulgativa. Alla seconda edizione della kermesse sarà abbinato il concorso Miss Principessa d’Europa con le ragazze che sfileranno accanto alle auto d’epoca nella suggestiva cornice della fontana dello Zodiaco che di recente è stata rimessa a nuovo. La premiazione si svolgerà alle 19.15 quando di conoscerà il responso dei giurati.

Miss Mondo Umbria 2022, la fascia più ambita va a Greta Narcisi

Il presidente di Autodepocaeventi, il vicequestore di Livorno e commissario Asi Francesco Falciola, non nasconde la soddisfazione per un evento che si occuperà anche di sicurezza stradale, un tema a cui ha dedicato particolare attenzione anche quando ricopriva il ruolo di comandante provinciale della polstrada di Terni. All’iniziativa prenderanno parte 40 vetture storiche e ci saranno anche dei pezzi rari che sono custoditi nel museo delle auto della polizia di Stato.

Stefania Federici conquista il titolo di Bellissima Italiana 2022

Madrina di Supercarslot 2022 sarà Stefania Federici, di San Gemini, miss Bellissima Italiana, incoronata quest’anno da Nadia Bengala a Rimini. E insieme a lei ci saranno tante altre miss per una giornata davvero indimenticabile all’insegna della bellezza e dei motori. Da segnalare infine che la manifestazione itinerante si concluderà nel corso della giornata di domenica 16 ottobre. A Stroncone, tra l'altro, ci sarà una nuova esposizione delle auto d’epoca che partecipano a Supercarslot 2022 ed è prevista anche una visita alla collezione Castelli.

Stefania Federici conquista il titolo di Bellissima Italiana 2022

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.