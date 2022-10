Umbria, bonus da 200 euro a tutti i dipendenti contro il carovita

15 ottobre 2022 a

a

a

Un bonus per tutti i dipendenti. C’è anche chi reagisce così alla crisi e all’aumento delle bollette. Ed ecco pronti oltre 35 mila euro in bonus per i 170 dipendenti: il gruppo Salpa di San Giustino punta a rafforzare il welfare aziendale e lo fa..con un bonus dedicato a tutti gli addetti. Decisione aziendale contro il carovita, che punta a dare una mano a chi lavora negli stabilimenti dell’Altotevere

Da ottobre più soldi per oltre 260 mila pensionati. Come si calcolano gli aumenti

Una scelta un po’ controcorrente in un momento in cui tutte le aziende fanno i conti con la crescita delle spese e con un futuro sempre più fosco, in virtù della guerra in Ucraina e delle tensioni a livello globale.

Il gruppo Salpa è oggi leader mondiale nella produzione e commercializzazione di biscotti da gelato di altissima qualità, granelle, decorazioni di cioccolato, prodotti senza glutine, e pangrattato per le principali multinazionali del gelato, dello yogurt, industrie dolciarie e catene della grande distribuzione organizzata. Un settore fortemente dipendente dall’energia e dalla produzione di grano e farine: nonostante il periodo, però, i dirigenti hanno scelto la linea dell’ottimismo ed è stato elargito un bonus, importo massimo di 200 euro, a tutti i 170 dipendenti – indipendentemente da quanti chilometri dividano ciascuno dal posto di lavoro - per il carburante.

Caro bollette, sempre più famiglie a rischio usura

''E' una piccola cifra – ha detto Stefano Cavallari, ceo del gruppo Salpa – ma ci piace dare un forte segnale sia di vicinanza ai nostri dipendenti che, allo stesso tempo, dare un forte segnale di ottimismo. Crediamo che sia anche una nostra responsabilità salvaguardare i dipendenti e le loro famiglie da questa situazione difficile. Proprio per questo motivo, sono allo studio altre misure per migliorare il welfare aziendale verso i nostri dipendenti”. L’azienda è stata fondata nel 1934 dalla famiglia Cherubini come produttore di farina. Ora il gruppo Salpa è riconosciuto a livello globale. Il mercato domestico genera il 65% delle vendite (principalmente con clienti internazionali), mentre il resto del business è all’estero con forte focus in Scandinavia, Spagna, UK, Indonesia, Malesia e Stati Uniti: un traguardo raggiunto grazie a Maria Rita e Abramo Cherubini, figli dei fondatori Domenico e Maria Rosetta Cherubini. Il gruppo opera attraverso tre stabilimenti produttivi di proprietà ubicata in provincia di Perugia (San Giustino e Montone), dotati dei più avanzati standard tecnologici: l’ultimo sito produttivo realizzato nel 2019 si pregia degli standard tecnologici e di robotizzazione più avanzati nel settore, incluso un magazzino verticale completamente automatizzato.

Accordo su abbonamento unico a 60 euro l'anno per gli universitari: settemila adesioni in 4 giorni

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.