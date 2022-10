Perugia, il teatro Morlacchi torna all'antico splendore

15 ottobre 2022 a

Il Morlacchi torna all’antico splendore. E si fa più bello, moderno, sicuro e accogliente. Oggi si presenta così il teatro di Perugia sottoposto a un ampio progetto di riqualificazione e valorizzazione che di recente ha inciso anche sulle aree esterne. Un intervento - per un importo complessivo che supera il milione di euro - in parte finanziato attraverso il mecenatismo nell’ambito del progetto Art bonus con l’impegno dell’imprenditore Brunello Cucinelli e in parte con risorse del Comune di Perugia.

I lavori di restauro, iniziati nel luglio 2018, hanno restituito al capoluogo umbro uno dei suoi gioielli più preziosi, risalente alla seconda metà del Settecento, che torna a offrirsi agli appassionati di teatro, e non solo, proprio mentre si apre la nuova stagione, in condizioni di migliorata fruibilità. Nel corso della vita del teatro, il Comune di Perugia ha costantemente provveduto alla manutenzione dell’immobile e all’adeguamento dei locali alle normative di prevenzione incendi e di sicurezza. Taluni ambiti risentivano, tuttavia, del naturale invecchiamento e dell’usura del tempo e necessitavano, quindi, di un intervento di ammodernamento e ripristino per tornare a livelli qualitativi consoni ai tempi e alla dignità dell’edificio nel suo complesso. Anche gli spazi per la circolazione sono stati nettamente ridefiniti rispetto a quelli pedonali grazie a una serie di innovazioni.

“Questo è un giorno importante - ha detto il sindaco, Andrea Romizi - un giorno in cui il nostro teatro, edificato con il concorso di tante famiglie della borghesia che fortemente vollero, intorno alla fine del 1700, uno spazio che le rappresentasse, diventato, poi, nel tempo, un luogo emblematico ed evocativo di quella che è la nostra peruginità, caratterizzata dalla tenacia, dall’ingegno, dalla capacità e dall’ambizione, risplende di nuova luce”.Per la presidente della Regione, Tesei, il Morlacchi rappresenta anche un “centro nevralgico della cultura regionale”. E’ previsto un terzo stralcio di lavori per un importo di 450mila euro da eseguire nell’estate 2023.

