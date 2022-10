Perugia, il treno della Memoria ha fatto tappa alla stazione di Fontivegge

14 ottobre 2022 a

Ha fatto tappa a Perugia il treno della Memoria. Lo storico convoglio ferroviario, con una mostra itinerante a bordo ricorda il viaggio del 1921, quando fu trasportata la salma del Milite Ignoto da Aquileia a Roma. Presenti questa mattina alla stazione Fontivegge - dove il convoglio era arrivato al binario quattro nel corso della notte - la presidente della Regione Donatella Tesei e quella della Provincia Stefana Proietti oltre a militari e alla fanfara dei carabinieri.

Con loro molti studenti delle scuole superiori del territorio. Ad accogliere i visitatori nell’esposizione interna sono delle gigantografie raffiguranti la storia della cerimonia legata al Milite: come avvenne la scelta della salma e la partenza del treno con il feretro per la tumulazione sull’Altare della Patria. All’interno del convoglio erano presenti anche installazioni audiovisive dell’Istituto Luce: documentazioni sulla storia di tutti quei soldati partiti fra speranza e disperazione per difendere la propria terra, moltissimi dei quali mai più ritornati.

Il capoluogo umbro è una delle 17 città tappa nell’itinerario del convoglio, riproposto dopo le celebrazioni dell’anno scorso in occasione del centenario della traslazione della salma che fu scelta, tra 11 soldati non identificati, da Maria Bergamas.

