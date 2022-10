Trasimeno, azienda di Passignano sbarca negli Usa: ecco il software per bus automatizzati

15 ottobre 2022 a

a

a

Dopo aver presentato, appena un mese fa, la sua ultima produzione, il primo autobus a idrogeno completamente made in Italy, l’azienda Rampini di Passignano sul Trasimeno ha ora stretto una nuova importante partnership con la società statunitense Perrone Robotics, specializzata nella realizzazione di software per veicoli autonomi. Una partnership che porterà l’azienda negli Stati Uniti. Le due aziende hanno, infatti, deciso di integrare i loro prodotti così da fornire nuove soluzioni per autobus automatizzati. La collaborazione riguarderà, in particolare, il nuovo modello di autobus Sixtron di Rampini, mezzo urbano lungo sei metri e a trazione elettrica, e il kit della Perrone per veicoli autonomi Tony (To navigate you).

Accordo su abbonamento unico a 60 euro l'anno per gli universitari: settemila adesioni in 4 giorni

L’impiego di questo sistema permetterà tre diverse modalità di funzionamento: in modalità di guida manuale; con funzionamento manuale e assistenza alla guida automatizzata (ad esempio con sistemi di prevenzione delle collisioni, rilevamento di angoli morti, mantenimento della corsia, controllo adattivo della velocità); con funzionamento completamente autonomo su mappe e zone operative definite. “Gli autobus Rampini offrono delle caratteristiche chiave attualmente molto richieste – sottolineano dalla Perrone Robotics –. Parliamo ad esempio di pianali ribassati, numerose configurazioni di sedili, alimentazione elettrica, il tutto combinato con un design del veicolo che guarda al futuro. Le loro piattaforme sono omologate per il mercato europeo e saranno poi offerte negli Stati Uniti, in collaborazione con Perrone, per applicazioni pilota nel 2023. Il kit per veicoli autonomi di Perrone porterà nuove funzionalità e capacità che non erano precedentemente disponibili in Europa. La soluzione di sicurezza brevettata da Perrone, infatti, è capace di soddisfare tutti gli standard di certificazione. La partnership prevede di incorporare il kit nella certificazione di omologazione che Rampini ha già conseguito”. L’autobus Sixtron di Rampini può trasportare 31 passeggeri e ha autonomia fino a 250 chilometri.

Bambini ripuliscono dai rifiuti torre medievale

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.