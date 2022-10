Covid in Umbria, la curva dei contagi resta stabile ma quattro i morti in 24 ore

14 ottobre 2022 a

a

a

I contagi Covid restano stabili e continua a diminuire il tasso di positività. E' quanto emerge dal monitoraggio settimanale della Regione: la curva epidemica, come pure la media mobile a 7 giorni in Umbria, mostra un trend stazionario. Nella giornata di ieri, però, sono stati quattro i morti registrati nelle ultime 24 ore, 175 i ricoveri di cui uno in terapia intensiva.

L’incidenza settimanale mobile per 100.000 abitanti al 13 ottobre è pari a 745.

L’Rdt sulle diagnosi calcolato per gli ultimi 14 giorni con media mobile a 7 giorni è in leggera diminuzione rispetto alla settimana precedente attestandosi ad un valore pari a 1.07.

Umbria, 4 morti in 24 ore. Gammaitoni: "Curva contagi in crescita esponenziale"

L’andamento regionale dell’incidenza settimanale mobile per classi di età mostra un trend stazionario, le incidenze più elevate si riscontrano nelle fasce di età sopra i 45 anni.

La fascia d’età con l’incidenza più elevata al 12 ottobre è 65-79 anni.

La distribuzione territoriale dell’incidenza mostra valori stazionari rispetto alla settimana precedente, in tutto il territorio regionale.

Si osserva, in questa settimana, un aumento nell’impegno ospedaliero regionale (al 13 ottobre 174 ricoveri in area medica e 1 in terapia intensiva).

La variante che prevale al 10 per cento è la Omicron 5.

Vittime sul lavoro: da gennaio 13 morti in Umbria. Aumentano gli infortuni

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.