Foligno, indagati due carabinieri per atti falsi e tentato spaccio

Due carabinieri in servizio alla stazione di Foligno sono indagati per concussione, falso in atto pubblico e tentativo di cessione di sostanze stupefacenti. La notizia arriva direttamente da una nota stampa della Procura della Repubblica presso il tribunale di Spoleto e porta la firma del procuratore Alessandro Cannevale. Nella giornata del 13 ottobre il Roni-comando provinciale carabinieri di Perugia ha dato esecuzione, all'interno dei locali della compagnia carabinieri di Foligno, "a un decreto di perquisizione personale, locale e informatica emesso dalla Procura".

La Procura, adesso, valuterà, all'esito delle indagini, se la notizia di reato sia fondata e dovrà sottoporre le proprie valutazioni al giudice. La perquisizione è stata preceduta da una complessa attività di indagine, protrattasi per diversi mesi, coordinata sempre dalla Procura e condotta "con lodevole impegno e nella più assoluta riservatezza" dalla stessa Arma dei carabinieri.

"Il comunicato - conclude la nota a firma del procuratore della Repubblica, Alessandro Cannavale - è dettato dall'interesse pubblico ad attestare la piena fiducia della Procura di Spoleto nei confronti dell'Arma dei carabinieri e, in particolare, nei comandi territoriali che hanno sede a Foligno, pienamente meritevoli della fiducia dei cittadini. I nomi dei militari sottoposti a indagine saranno resi noti se e quando dovesse emergere un interesse pubblico a divulgarli".

