Città di Castello, ripetuti episodi di stalking: non potrà più avvicinare il medico

Non potrà più avvicinarsi al medico e dovrà stare a una distanza di almeno 500 metri dai luoghi che solitamente frequenta il professionista. I carabinieri della stazione di Città di Castello hanno dato esecuzione a un provvedimento di divieto di avvicinamento emesso dal Gip del tribunale di Perugia nei confronti di una 60enne tifernate per l'ipotesi di reati persecutori. E' l'ennesimo episodio di stalking, che da molti anni ha visto vittima un medico dell'Asl.

Le circostanze denunciate dal professionista sono state oggetto di ben tre procedimenti penali definiti con sentenze di condanna della 60enne, ex dipendente Asl licenziata da tempo per gravi problemi relazionali e comportamentali all'interno della struttura.

Le condanne tuttavia non sono bastate a limitare il modo di agire della donna. Incurante delle conseguenze a cui andava incontro, la donna si è ripresentata ancora all'ambulatorio ove prestava servizio il medico e, dopo aver interrotto bruscamente l'attività lavorativa, ha preteso dal medico l'immediato reintegro sul posto di lavoro. L'interruzione naturalmente ha causato problematiche sia nella gestione dei pazienti in attesa di essere visitati, sia allo stesso medico il quale, esasperato per le violenze subite, ha presentato l'ennesima denuncia nei confronti della donna.

