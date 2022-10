Terni: maltrattamenti ai bambini dell'asilo, maestra condannata a un anno e 4 mesi

14 ottobre 2022 a

Un anno e quattro mesi di reclusione, pena sospesa e “non menzione”: questa la condanna inflitta giovedì 13 ottobre 2022 dal tribunale di Terni - giudice Chiara Mastracchio - ad una maestra d'asilo 54enne di Orvieto (Terni), accusata di maltrattamenti nei confronti di diversi alunni che al tempo dei fatti - risalenti al 2016 - frequentavano l'asilo di una cittadina del comprensorio Orvietano.

Non tutte le contestazioni addebitate all'insegnante, per la quale l'accusa aveva chiesto una condanna a 4 anni di reclusione, sono state riconosciute dal giudice che ha invece stabilito l'equivalenza fra le attenuanti generiche e le aggravanti contestate. La maestra, ancora in ruolo ma non operativa, è stata anche condannata a pagare un risarcimento definitivo di 8 mila euro a ciascuna delle due parti civili private costituite - i familiari di due alunni maltrattati -, in solido con il ministero dell'Istruzione citato come responsabile civile.

Spetterà unicamente a lei, invece, liquidare i risarcimenti - 5 mila euro per ciascuna parte - fissati a titolo di provvisionale in favore dello stesso ministero e dell'istituto comprensivo presso cui la 54enne operava.

L'imputata è difesa dall'avvocato Emilio Festa che, alla luce delle motivazioni che verranno depositate entro i prossimi 90 giorni, potrebbe impugnare la sentenza in appello.

I familiari di due dei bambini maltrattati erano invece rappresentati, come parti civili, dagli avvocati Maria Bruna Pesci e Laura Crescioni.

L'indagine era stata condotta dalla polizia ed aveva portato l'autorità giudiziaria di Terni a sospendere dal lavoro l'insegnante: per gli inquirenti aveva, in più occasioni, maltrattato i bimbi, colpendoli con schiaffi e oggetti, strattonandoli violentemente, minacciandoli e umiliandoli con frasi e gesti come quello di strappare e gettare in terra i fogli con i loro disegni.

Una bambina era stata anche colpita con una cartellina. Quando i genitori si erano rivolti alle forze dell’ordine, erano state piazzate delle telecamere, per almeno un paio di mesi, che avevano documentato la condotta dell’insegnante. Filmati che sono stati esaminati attentamente in sede dibattimentale e che hanno alla fine convinto il giudice a condannare l’educatrice.

