Terni, ristoratori a cena insieme per auto sostenersi contro la crisi

“Non ci arrendiamo”. Questo il messaggio di alcuni ristoratori della provincia di Terni scritto sulla torta che ha concluso la cena di solidarietà di lunedì sera. Non è una cena normale, ma una iniziativa di solidarietà da parte di un gruppo di ristoratori ternani dal titolo “Aggiungi un posto a tavola”.

E’ ormai da qualche mese che i ristoratori si aiutano a vicenda dandosi appuntamento con cadenza settimanale o quindicinale in un locale e mangiano insieme. Ognuno paga la propria parte.

Ovviamente l'appuntamento è il lunedì o martedì e a questa iniziativa possono partecipare oltre a titolari di trattorie, pizzerie e ristoranti, anche semplici privati o operatori commerciali di altre attività. Un modo per aiutarsi a vicenda visto che il problema del rincaro di bollette (luce, acqua e gas) e quello delle materie prime ha toccato tutti.

Questa settimana la cena è stata ospitata all’osteria del Trap a Ferentillo. Una lunga tavolata con una trentina di commensali che hanno mangiato e soprattutto si sono confrontati. Tra i ristoratori c'è solidarietà e collaborazione per cercare di superare questo difficile momento iniziato con la pandemia ed ora deve fare i conti con la guerra e il rincaro delle bollette raddoppiate o addirittura triplicate.

“Tra di noi ristoratori cerchiamo di aiutarci – spiega Umberto Trotti, dell'osteria del Trap – perché ogni giorno dobbiamo fare i conti con gli aumenti non solo delle bollette, ma anche delle materie prime. Con l'iniziativa 'Aggiungi un posto a tavola' cerchiamo ogni volta di ritrovarci in un locale diverso ed aiutarci con un piccolo contributo per la cena".

"Alle nostre cene possono partecipare non solo ristoratori, ma anche operatori di altre attività e anche persone che non sono nel settore del commercio. La nostra cena si è conclusa con una torta dove abbiamo messo una foto dei presenti alla serata ed anche una scritta che non ci arrendiamo. Tutti insieme ce la possiamo fare: l'unione fa la forza. All'inizio eravamo pochi che avevano aderito all'iniziativa, ma poi il gruppo si è fatto sempre più grande e speriamo che ci siano sempre più adesioni”.

Gli fa eco Adriano Gentileschi, de Lu Pilottu, che sottolinea l'importanza di lottare tutti insieme per un unico obiettivo in questo momento di difficoltà dovuto ai rincari. All'iniziativa hanno preso parte nell'arco dei mesi, tra gli altri, anche i ristoratori de il Tornante di Miranda, Cassiopea di Miranda, Carpe Diem di Terni, Teresa di Piediluco, la Fontana di Macerino, bar Turismo di Piediluco, il Gatto e la Volpe, Kozak di Terni, il Portale di Stroncone, ma anche agriturismi e altre attività commerciali.





