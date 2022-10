Perugia, strade con buche e catrame a pezzi: interrogazioni in consiglio comunale

Sabrina Busiri Vici 14 ottobre 2022 a

A Perugia dal centro alla periferia arrivano segnalazioni di strade dissestate. Situazioni che mettono in pericolo l’incolumità di chi si trova a transitarle, soprattutto con le due ruote. Buche grandi come crateri ma anche la vegetazione che toglie visibilità e nasconde i segnali stradali. Nel question time a palazzo dei Priori due le situazioni urgenti messe sul tavolo. La prima riguarda lo stato di asfaltatura di via Manna.

Voragine in via Torelli e asfalto a metà in via Sperandio

Il gruppo Idee Persone Perugia ha chiesto alla giunta informazioni sulla programmazione delle opere di risanamento nella via che si trova nella zona industriale di Sant’Andrea delle Fratte. Le vicine via Soriano e via Penna negli anni sono state soggette a una periodica manutenzione, mentre via Manna, che nei due chilometri circa di estensione lineare ospita oltre 50 aziende, da molto tempo soffre di uno stato di evidente degrado del manto stradale, con pericolose buche lungo tutta la strada. L’assessore ai lavori pubblici Otello Numerini ha spiegato che via Manna per ora non è rientrata tra gli interventi finanziati per l’anno 2022. C’è da attendere. Nella stessa seduta la consigliera Francesca Tizi (M5s) ha chiesto all’esecutivo approfondimenti circa la situazione di via Agostino di Duccio, dove da tempo non viene fatto alcun tipo di manutenzione ordinaria, malgrado la presenza di buche. Da qualche tempo è anche stata apposta specifica segnaletica che avverte che la strada è dissestata. In base alla risposta fornita dall’assessore Numerini, la via è classificata strada privata a uso pubblico, pertanto la manutenzione straordinaria può essere fatta con il meccanismo della compartecipazione (messa disposizione di mezzi e uomini da parte del cantiere comunale e fornitura di materiali da parte dei privati).

La strada è piena buche: residente le chiude a spese proprie

A queste si aggiunge la segnalazioni per lo stato in cui versa strada dei Loggi a Ponte San Giovanni. C’è chi scrive: “E’ peggio di una sterrata, le buche ormai sono diventati fossi”

Lavori sulla E45 Avanzano sulla E45 gli interventi per la sostituzione e l’adeguamento della segnaletica verticale. In particolare sono in corso i lavori per la sostituzione dei portali di svincolo. Dalle 22 di oggi sarà interessato lo svincolo di Torgiano/San Martino in Campo che sarà temporaneamente chiuso in uscita per chi viaggia in direzione Cesena. Il completamento è previsto entro le 12 di lunedì.

Anas, quei venti cantieri sulla via delle vacanze tra Arezzo, l'Umbria e la Romagna. La mappa

