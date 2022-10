Gubbio, cantiere della vergogna: è così da nove anni

Euro Grilli 13 ottobre 2022 a

Oltre sette mesi fa (era il 7 marzo 2022) è stata rimossa la gru in via Leonardo da Vinci a Gubbio. Lo smontaggio e la rimozione avevano fatto seguito all’ennesima ordinanza emanata dal sindaco Stirati (dopo quelle emesse nel 2018, nel 2019 e nel 2021 nelle quali veniva chiesto di porre in atto tutte le azioni volte a eliminare nel cantiere sia ogni possibile elemento di pericolo sia il ristagno delle acque) fondata sulla mancata certificazione dello stato di sicurezza.

La gru non c’è più ma il “cratere” è sempre lì, opera incompiuta, con pilastri di cemento armato che gridano vendetta, pezzi di ferro sempre più arrugginito, rifiuti a cielo aperto. Senza considerare la presenza assillante di zanzare, attirate da grandissime pozzanghere d’acqua ristagnante e putrida che da anni mettono a dura prova i residenti della zona.

“Una vicenda - spiegava a suo tempo il sindaco Stirati - generata da una improvvida e fallimentare storia imprenditoriale, una diatriba legale tra privati sulla quale la prerogative di intervento del Comune si sono potute limitare a verifiche di carattere sanitario, ambientale e, da ultimo, di sicurezza”. L’effetto positivo di una ordinanza mirata per la rimozione della gru c’è stato, ma - come detto - quella vergogna a cielo aperto resta.

Il “cratere” è sempre lì a fare brutta mostra di sé mentre la sensazione è quella che non sembra trovarsi una soluzione e che le cose potrebbero andare avanti ancora per tanto tempo. Tutta la vicenda è sempre stata in mano dei privati. In origine si era trattato di un’operazione di portata significativa che prevedeva, nel progetto originale, un complesso commerciale arricchito da attività professionali. Che non si è mai concretizzato.

La vergogna di via Leonardo da Vinci ha una data di nascita: 22 gennaio 2014 quando è stata stipulata la convenzione tra la Gold Building srl e il Comune circa le polizze assicurative a garanzia delle obbligazioni assunte. Da allora sono trascorsi 9 anni.

