Terni, aprono i negozi al palazzetto dello sport. In arrivo 140 nuovi posti di lavoro

Giovedì 13 ottobre apre la zona commerciale del PalaTerni. Per meglio dire, l’apertura alla vendita è fissata per venerdì 14 ottobre, ma giovedì 13 ottobre tutti i cittadini potranno visitare e conoscere i nuovi negozi (Unieuro, Decathlon, Mc Donald’s, Conad) in attesa dell’altro grande evento, ovvero l’apertura del palazzetto dello sport in programma per la prossima primavera. Oggi sono in programma molti eventi: oltre ai discorsi delle varie autorità, ci saranno spettacoli, musica e ristoro per tutti, quanto basta per prevedere una sorta di assalto cittadino, con tanto di bus navetta gratis a disposizione per raggiungere la zona (dal centro della città di Terni e dai parcheggi del cimitero a partire dalle ore 17, fermate in piazzale dei Poeti, incrocio di viale Porta Sant’Angelo, via Leopardi; corso del Popolo, via Colombo, Obelisco, via Aleardi). Di fatto è una festa per tutta la città, come rilevano il sindaco Leonardo Latini e l’assessore comunale ai Lavori Pubblici e vicesindaco Benedetta Salvati.

Video su questo argomento Entriamo nel PalaTerni: come verrà riqualificato tutto il Foro Boario | Video

“Oggi - dicono - si segna un’altra tappa importante per la città, una data da segnare nella storia della riqualificazione di un’area urbana strategica”. La festa comincia alle 18. Sarà possibile visitare per la prima volta una parte del cantiere del PalaTerni e vedere in anteprima la sistemazione dell’intera area commerciale, con la nuova viabilità e i parcheggi. Intorno alle 19 ci sarà uno spettacolo di suoni e luci all’interno del palazzetto. Numeri importanti per l’area commerciale, in particolare con la creazione dei primi 140 nuovi posti di lavoro. Circa 20 milioni di euro è invece l'importo complessivo dell'investimento totale, con un contributo pubblico del Comune di Terni di circa 3,2 milioni di euro compresi i 2 milioni messi a disposizione dalla Fondazione Carit.

Video su questo argomento Il cantiere del PalaTerni visto dal drone | Video

La superficie interessata dal progetto è di circa nove ettari. Il PalaTerni ha una superficie coperta circa 7 mila metri quadrati; 4 mila sono i posti a sedere per attività sportive; 5.500 quelli per attività di spettacolo oltre a uno spazio per 4 mila spettatori per eventi esterni grazie all’apertura della parete posteriore, verso il fiume Nera. Gli edifici per le attività commerciali occupano una superficie di circa 5 mila metri quadrati mentre le attività di ristorazione di circa mille. Il nuovo parcheggio per autovetture avrà 925 posti. La concessione prevista nel progetto è di 30 anni (nei quali sono previsti un anno per la progettazione definitiva ed esecutiva oltre alle approvazioni più 2 anni per la costruzione dell’opera, più altri 27 per la gestione). Il gestore sarà il patron della Ternana Calcio, Stefano Bandecchi.

