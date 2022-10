Perugia, affitto in centro si parte da 300 euro per una stanza

Sabrina Busiri Vici 13 ottobre 2022 a

Per una stanza in centro a Perugia il costo dell’affitto parte da 300 euro, poco meno si registra in periferia (intorno ai 200 euro ), e si va oltre i 350 in zone di pregio, come via dei Priori, piazza Danti, via Alessi. Le richieste di locazioni nell’acropoli, in questo momento, arrivano soprattutto da studenti in cerca di sistemazione per l’inizio delle attività universitarie. Ma, al di là dell’impennata dovuta al periodo, a preoccupare gli operatori è un altro fenomeno ben più consolidato: ovvero la riduzione dell’offerta di abitazioni.

Gli affitti per studenti universitari sono pochi e cari

“Il 110 ha ridotto la disponibilità, restringendo l’offerta. Si pensi a un condominio di via Gallenga con 60 condomini. Se la struttura è soggetta a 110 si tolgono dal mercato dalle 15 alle 20 unità”. L’analisi arriva da Mauro Cavadenti Gasperetti del comitato di vigilanza Borsa immobiliare dell’Umbria. L’esperto sottolinea, inoltre, che le dimensioni più richieste sono intorno ai 90 metri quadrati e per quanto riguarda la scelta delle zone della città i giovani, come già detto, puntano al centro cittadino; mentre le famiglie preferiscono orientarsi verso zone più periferiche, gettonatissima attualmente è Corciano.

Affitti ai fuori sede, 230 euro per una stanza in zona università

A variare, inoltre, fra gli uni e gli altri è anche la durata dei contratti. “Per gli studenti si stipulano a 18 mesi - riporta l’esperto -; mentre per le famiglie ormai si trovano a tre anni con due di rinnovo che è il minimo sindacale per il canone concordato”.

E per quanto riguarda le compravendite? “C’è una forte carenza di appartamenti di nuova costruzione perché le imprese sono orientate alla ristrutturazione e l’elevato costo della manodopera fa sì che il costruttore aspetti - riporta Cavadenti Gasperetti -. Stiamo perciò lavorando con l’usato ma anche in questo caso c’è il 110 a limitare l’offerta, ovvero i proprietari cercano di ristrutturare per poi vendere al meglio”. E il rialzo dei tassi dei mutui come incide sulla domanda? “Preoccupa ma in questo momento non blocca perché a vivacizzare il mercato ci sono i giovani under 36 soprattutto in vista della scadenza delle agevolazioni a fine anno”. E una curiosità arriva sempre dall’esperto: “C’è corsa a stipulare i mutui entro il 30 del mese, perché il primo c’è sempre uno scatto in più perciò chi deve accendere il mutuo lo fa prima del rialzo e gli studi dei notai si affollano".

