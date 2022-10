Gualdo Tadino, a pagamento i parcheggi in piazza Martiri della Libertà

Salvatore Zenobi 13 ottobre 2022 a

A pagamento i parcheggi di piazza Martiri della Libertà a Gualdo Tadino. Si tratta dell’ultimo tassello del piano parcheggi con le strisce blu. La novità è segnalata con i cartelli verticali e si aggiunge agli spazi dei parcheggi di piazza Garibaldi, XX Settembre, Mazzini, piazza Marconi e via Bersaglieri, per un totale di 150 posti a pagamento. Attivo anche il parcometro.

Dal comando di polizia locale ricordano agli intestatari che i permessi residenti e assimilati e i permessi per i clienti delle attività ricettive, abilitano esclusivamente alla sosta nelle apposite aree riservate e alla sosta in deroga nelle aree di sosta con disco orario. “Non abilitano, quindi, alla sosta gratuita nelle aree a pagamento”, affermano dalla polizia locale che ricorda come in questi spazi possano parcheggiare gratuitamente e senza limiti i titolari dei contrassegni disabili. Nelle altre aree del centro la sosta rimane disciplinata come in precedenza e dal comando di polizia locale raccomandano di porre la massima attenzione alla segnaletica verticale. Il Comune ha individuato due periodi dell’anno con orari in cui i parcheggi saranno a pagamento: dall’1 ottobre al 31 maggio per tutte le strade tutti i giorni feriali dalle 8 alle 13 e dalle 15 alle 18, dall’1 giugno al 30 settembre per tutte le strade tutti i giorni feriali e festivi dalle 8 alle 13 e dalle 15 alle 20. Le tariffe prevedono il costo di 1 euro l’ora nelle zone di via Bersaglieri, il parcheggio coperto di piazza Mazzini, piazza Martiri, piazza Garibaldi, piazza XX Settembre, via Calai e piazza Marconi (dell’Erba).

Prevista anche la sosta giornaliera a 5 euro. Gli importi saranno in ogni caso rapportati al tempo di effettiva sosta, con un importo minimo di 10 centesimi e prevedendo 20 minuti di gratuità ogni sosta minima introdotta. Prevista anche la possibilità di sottoscrivere abbonamenti mensili per residenti, attività commerciali/artigianali, studi professionali, banche, lavoratori, con sede o luogo di lavoro nelle vie soggette a parcheggio a pagamento che avranno un importo di 20 euro mensili. Per tutti gli spazi ad accezione di piazza Martiri della Libertà e piazza Mazzini. Nel parcheggio pluripiano di piazza Mazzini è prevista unicamente la possibilità di individuare stalli di sosta personalizzati da assegnare in abbonamento annuale al costo mensile di 50 euro. Sono esclusi dal pagamento forze dell’ordine in servizio, vigili del fuoco, mezzi di soccorso, vetture elettriche. Non possono sostare carrelli di trasporto, roulotte, autocarri, bus.

