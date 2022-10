Perugia, arrampicata libera sulla facciata del duomo: lo filmano e postano tutto su TikTok

Alessandro Antonini 13 ottobre 2022 a

Arrampicarsi sulla facciata del duomo di Perugia come sfida con gli amici. Con tanto di video girato e postato su TikTok. Diventato manco a dirlo virale. E’ quanto si vede in un filmato reso pubblico sul web l’altroieri.

Succede nella movida perugina, in pieno centro storico, davanti ai ragazzi che urlano, ridono e incitano.

Una nuova sfida, pubblicata sul profilo Instagram Perugiafavelas, che raccoglie foto e video “inediti” sulla città.

Sotto una sfilza di commenti, in gran parte critici ma anche di supporto a quella che viene definita goliardata. “Incredibile come questa pagina la seguono solo vecchi di 40 anni”, scrive un utente. Risponde l’amministratore: “Hai ragione troppi boomer, ci stiamo lavorando”. Fa eco un altro: “La parte veramente bella di questa pagina sono i commenti di chi non ne ha capito lo spirito”.

C’è chi sottolinea che la facciata della cattedrale è stata di recente restaurata. “Per due likes cosa non si farebbe, pure sporcare il duomo appena rimesso a nuovo”. Su questo fronte alcuni residenti dell’acropoli non hanno mancato di evidenziare nei mesi scorsi il fatto che la situazione delle scalette la mattina dopo le giornate di movida è imbarazzante. Rifiuti su rifiuti. C’è chi ha parlato di duomo oltraggiato. Ora, stando alle immagini postate sui social, viene anche scalato.

Senonché c’è chi ravvisa anche un pericolo per l’incolumità degli stessi giovani: salire per diversi metri e cadere da quell’altezza può causare ferite serie. Spesso, poi, gioca un ruolo non secondario l’alcol.

Del resto le sfide sui social con giochi di pericolo estremo non sono una novità: nei giorni scorsi ad Assisi sono stati visti saltare la corda sui binari in attesa del treno per poi schivarlo all’ultimo momento. In quel caso è intervenuta la polizia di Stato. Al momento non risultano interventi da parte di forze dell’ordine. La scorsa estate un uomo era stato sanzionato per essersi arrampicato su un paletto di un segnale stradale in piazza Danti sempre durante la movida. Anche in quel caso sono diventati virali i video raccolti sui social.

