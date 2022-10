Umbria, reati sessuali: carabinieri arrestano 70enne

12 ottobre 2022 a

a

a

I carabinieri della compagnia di Todi hanno eseguito tre provvedimenti di arresto nei confronti di altrettante persone coinvolte in distinti episodi di violenza e favoreggiamento della prostituzione. I militari della stazione di Marsciano hanno dato esecuzione a un provvedimento cautelare in carcere nei confronti di un quarantenne. L’uomo, nonostante i divieti imposti dall’autorità giudiziaria di Spoleto, ha violato il divieto di avvicinarsi ai luoghi frequentati dalla sua vittima. Una situazione di pericolo come hanno sottolineato i carabinieri, che hanno chiesto di sostituire la misura degli arresti domiciliari già in atto con quella della detenzione in carcere. Misura accolta dal giudice.

Minaccia di morte la moglie con una pistola. Arrestato un 35enne

I militari di Massa Martana invece hanno dato esecuzione a un ordine di carcerazione emesso dal Tribunale di Spoleto nei confronti di un settantenne. L’anziano, già condannato per reati a sfondo sessuale, deve infatti espiare una pena di più di nove anni diventata definitiva. Rintracciato dai militari nella propria abitazione, è stato condotto nel carcere di Terni. Infine i carabinieri di Todi hanno eseguito un’ordinanza emessa dal tribunale di sorveglianza di Perugia nei confronti di una cinquantottenne. La donna, già condannata per favoreggiamento della prostituzione ed estorsione, è stata sottoposta agli arresti domiciliari.

Sedicenne violentata nel parcheggio della discoteca: spuntano riscontri e testimoni

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.