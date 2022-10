Umbria, Spoleto: ingaggiano istruttrici di padel dall'Argentina ma è una truffa

12 ottobre 2022 a

La compagnia carabinieri di Spoleto ha effettuato indagini su una possibile truffa commerciale on line ai danni di un’associazione sportiva del posto. I militari, agli ordini del capitano Teresa Messore, in seguito alla denuncia, hanno avviato una serie di approfondimenti identificando coloro che vengono ora accusati del reato.

Nel dettaglio il comando stazione di Spoleto ha ricostruito la truffa perpetrata da tre persone che avevano promesso l’ingresso in Italia di due atlete istruttrici di padel provenienti dall’Argentina. La promessa commerciale messa in campo dai tre individui ha consentito per loro un guadagno di 3.000 euro come compenso per l'arrivo delle figure professionali.

Ma quanto stabilito non è stato messo in pratica e le istruttrici ingaggiate per insegnare padel non sono mai arrivate. I tre una volta intascato il denaro, con le somme caricate attraverso post-pay, non hanno fornito la prestazione professionale promessa.

Alle vittime del raggiro non è restato altro che prendere consapevolezza di quanto accaduto. E' quindi scattata la denuncia al comando dei carabinieri che hanno avviato le indagini individuando e denunciando i tre presunti autori della truffa.

