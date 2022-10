Perugia, ubriaco imbocca l'E45 contromano e sperona la polizia al posto di blocco: denunciato

12 ottobre 2022 a

E' completamente ubriaco, imbocca l'E45 contromano e viene inseguito e fermato dalla polizia. Ma prima sperona una pattuglia. La cronaca. Gli agenti polstrada di Perugia hanno visto un’utilitaria entrare in superstrada all'altezza della superstrada Ponte San Giovanni. Dopo aver acceso sirena e lampeggiante, gli agenti si sono messi all’inseguimento della vettura ma il conducente, incurante della presenza dei poliziotti, ha "proseguito pericolosamente contromano, schivando le auto che nel frattempo sopraggiungevano in direzione opposta", fa sapere la questura in una nota.

Al km 74 un grosso autoarticolato ha iniziato a lampeggiargli contro e l'automobilista - straniero di 24 anni - ha invertito la direzione di marcia, proseguendo la fuga.I poliziotti hanno richiesto l’ausilio di un’altra pattuglia di Castiglione del Lago che ha mezzo l'auto traverso tre chilometri dopo è rimasta in attesa dell’arrivo del 24enne con l’obiettivo di incanalarlo nella vicina piazzola di sosta e procedere al controllo. Il giovane, però, giunto all’altezza dello sbarramento, ha proseguito la marcia speronando la pattuglia e andando ad impattare contro il guard-rail.

Sono stati chiamati i sanitari del 118, che hanno prestato soccorso al giovane per poi fargli la prova dell'etilometro: aveva un tasso alcolemico tre volte superiore al limite consentito.Dopo averlo accompagnato all'ospedale di Perugia per le cure del caso, gli agenti lo hanno denunciato per guida in stato di ebbrezzae per il reato di resistenza a pubblico ufficiale. Oltre al ritiro della patente di guida, al 24enne sono state contestate le sanzioni amministrative previste per aver percorso la carreggiata di strada extraurbana contromano, per non aver ottemperato all’alt degli agenti e per essersi messo alla guida senza indossare le cinture di sicurezza.

