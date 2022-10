Amelia, minaccia di morte la moglie con una pistola. Arrestato un 35enne

12 ottobre 2022 a

I carabinieri della compagnia di Amelia hanno eseguito un’ordinanza applicativa della misura cautelare personale degli arresti domiciliari, con l’applicazione del braccialetto elettronico, emessa dal giudice per le Indagini preliminari di Terni nei confronti di un 35enne del posto, nei cui confronto sono emersi evidenti indizi di colpevolezza in ordine ai reati di maltrattamenti in famiglia e di lesioni personali aggravate.

L’uomo, in più di un'occasione, aveva maltrattato la moglie convivente, sottoponendola a prevaricazioni e minacce, anche davanti al loro figlio minorenne. Senza contare che in più occasioni l'aveva aggredita fisicamente e umiliata al punto da costringerla in uno stato di permanente ed intollerabile soggezione e da rendere insostenibile il regime di vita familiare e domestico. Tali comportamenti sono culminati nei giorni scorsi con minacce di morte condotte attraverso l’uso di una pistola, legalmente detenuta, puntata al volto della vittima.

Le scrupolose indagini he sono state svolte dai carabinieri del comando stazione di Amelia, sotto la direzione ed il coordinamento della locale Procura della Repubblica, hanno permesso di delineare in tempi rapidi la vicenda, anche grazie alle informazioni fornite dalla parte offesa e alle concordanti risultanze investigative emerse. La Procura della Repubblica di Terni ha avanzato richiesta di emissione di un provvedimento cautelare volto a scongiurare il pericolo di reiterazione delle condotte illecite, richiesta che è stata pienamente condivisa dal competente giudice per le indagini preliminari. I militari dell'Arma hanno dunque rintracciato l’uomo ed eseguito la misura dell’arresto sottoponendolo al regime della custodia domiciliare presso un'altra abitazione in sua disponibilità. Gli investigatori, nel frattempo, hanno raccolto numerose testimonianze che hanno avvalorato la tesi della pubblica accusa. Anche l'uomo è stato sentito dal magistrato competente a cui ha fornito la sua versione dei fatti. Al 35enne è stato imposto anche l'obbligo del braccialetto elettronico per controllare tutti i suoi movimenti in tempo reale.

