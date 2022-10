Perugia, furto di parmigiano in supermarket: addetto alla vigilanza insegue l'autore fin dentro l'autobus

12 ottobre 2022 a

Ancora furti di generi alimentari nei supermercati della città. Erano già stati segnalati nelle scorse settimane. Stavolta l’addetto alla vigilanza del negozio è riuscito a far identificare l’autore.

Tutto è avvenuto, stando ai testimoni, all’Hurrà di San Sisto. Il presunto autore, di origini nordafricane, dopo essere stato scoperto è scappato rincorso dall’addetto alla sicurezza e alla vigilanza. Nella fuga ha anche lasciato un pezzo di parmigiano portato via del supermercato. Identificato alla fermata del pullman e salito sull’autobus è stato seguito fino all’arrivo delle forze dell’ordine che hanno fermato il pullman facendo scendere l’uomo con ancora addosso un altro spicchio di formaggio.

Proprio nella zona di San Sisto le scorse settimane sono stati segnalati colpi negli appartamenti e anche furti di giorno in negozi ed esercizi commerciali.

Alla fine di settembre è scattata anche la segnalazione, con tanto di denuncia ai carabinieri, nei confronti di un uomo che tentava la truffa del falso incidente: con la scusa di chiedere di poter fare una telefonata per la moglie che avrebbe subito un (finto) incidente tentava di introdursi nelle abitazioni verosimilmente per trafugare qualcosa.

Alcuni residenti hanno anche descritto la persona in questione, che ha suonato ai citofoni di più abitazioni anche in tarda serata.

Proprio l’uso delle chat di zona e dei social ha fatto sì che scattasse l’allarme. E che qualcuno sporgesse denuncia. Il fenomeno nei giorni successivi non si è più verificato.

