Terni. Progetto stadio-clinica, tifosi in pressing: "La politica trovi soluzioni"

12 ottobre 2022

Nessun chiarimento dalla Regione Umbria sul quesito all’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano per quasi 40 mila euro. Martedì 11 ottobre 2022 la conferenza stampa convocata dal centro coordinamento Ternana Club per fare chiarezza sul caso progetto stadio-clinica. Anzi, per precisare che di chiarezza al momento sembra essercene davvero poca se non il fatto che il Cctc si aspetta un preciso sì al progetto di Bandecchi che, rimarcano, “è di tutta la città”.

Nella sede di via Montanara ci sono l’avvocato Marco Ravasio che rappresenta il centro coordinamento, Fabio Biscetti del direttivo e Claudio Maggi vice presidente del centro stesso. “Non ci sono stati forniti chiarimenti - tuona Ravasio - e l’allungamento dei tempi già c’è stato perché il termine della conferenza dei servizi era fissato per il 7 novembre 2022 e la convocazione dovrebbe esserci il 3 novembre”.

Un quesito, quello della Regione, su cui la stessa Università milanese avrebbe chiesto delle delucidazioni. “Non vogliamo un sì o un no - rimarca Biscetti - ma un come e in che tempi. Il compito della politica è trovare soluzioni, ci attendiamo che ci dica come realizzare il progetto”.

E poi il messaggio chiaro: “Se dovesse andare male, fino alle elezioni 2023, non passerà un giorno nel quale non ricorderemo ai cittadini ternani chi è il responsabile della bocciatura del progetto”.

“La Regione - ha ricordato Ravasio - ci ha risposto nei termini, ci ha inviato la documentazione in merito all’aspetto sanitario per accreditamento e convenzionamento delle cliniche, ma per il resto abbiamo ricevuto solo silenzi”. Parlano di “anomalie” per come si è sviluppato il parere e di perplessità. Dito puntato anche sulle istituzioni definite “lente e quasi assenti”.

E poi “nessun pronunciamento di associazioni di categoria e del mondo creditizio”. Critiche anche all’assessore regionale alla Sanità Luca Coletto: “Gli abbiamo mandato una pec il 28 settembre per invitarlo, non ci ha risposto: probabilmente non ci riconosce come interlocutore politico al quale dare confronti, forse in parte è vero, è assurdo che sia un centro coordinamento di club sportivi a puntare i piedi e fare pressing ma – rimarcano – vorremmo ricordare che noi ci siamo sempre impegnati per la città proprio sul miglioramento della nostra sanità con la raccolta di 18 mila firme”.

Insomma una musica un po’ troppo stonata che non viene assolutamente gradita dal centro coordinamento. “Vigileremo - avvertono - e il centro coordinamento sarà compatto fino all’ultimo. Faremo di tutto per far valere i diritti dei tifosi e di tutta la città”.



