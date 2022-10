Terni, sassi contro le auto in via Breda: tre episodi in due giorni

Giorgio Palenga 12 ottobre 2022 a

a

a

Piovono sassi sulle auto che transitano lungo via Breda, a Terni, nel tratto di strada tra il muro dell’acciaieria, da un lato, e il torrente Serra, dall’altro, nella zona di Borgo Bovio. Nel giro di due sere, tra sabato 8 e lunedì 10 ottobre scorsi, si sono registrati almeno tre episodi di parabrezza danneggiati perché centrati da pietre, con gravi rischi corsi dalle persone che erano nelle vetture prese di mira.

Sassi dal cavalcavia: due minorenni nei guai

Il primo a segnalare via social quanto avvenuto è stato Marco Barcarotti, il noto tifoso rossoverde numero uno nella raccolta di cimeli e memorabilia della Ternana, e si è aperto subito un fronte, perché sono arrivate subito altre segnalazioni di episodi simili avvenuti nelle stesse sere, due dei quali poi verificati.

In tutti e tre i casi le vittime dell’agguato hanno chiamato polizia o carabinieri che sono intervenuti sul posto, senza però riuscire a identificare i malviventi subito dileguatisi.

“Verso le 19,45 di sabato sera – il racconto di Barcarotti – transitavo in auto, con la mia famiglia, in via Breda, lungo il muro di cinta dell’Ast, in una zona completamente buia. All'altezza della passerella pedonale che congiunge appunto via Breda con via Lucania (quartiere Borgo Bovio) sono stato colpito ‘presumibilmente’ da una sassata sul vetro anteriore della mia auto, una Fiat Multipla. Un boato incredibile ed inaspettato che ci ha terrorizzato! Purtroppo, proprio a causa del buio – continua la vittima della sassata – non abbiamo potuto vedere se ci fossero persone nei paraggi. Fortunatamente il vetro, pur rompendosi, non si è frantumato, anche se delle piccole schegge ci hanno comunque colpito, con grandi rischi per la nostra incolumità fisica”.

Sassi contro le auto dal cavalcavia, tre minorenni nei guai

Barcarotti è stato fortunato anche perché, a quanto riferitogli da un carrozziere, i vetri della Multipla sono particolarmente resistenti, se no le conseguenze sarebbero potute essere ben più gravi. Alla sua denuncia via social hanno di lì a poco risposto altre due persone. Che invece hanno visto la loro macchina colpita nella serata di lunedì.

Polizia e carabinieri, nell’immediatezza, hanno preso nota di quanto avvenuto e avviato accertamenti. E’ possibile che si tratti della bravata di qualche ragazzino, che agisce col favore dell’oscurità forse proprio dalla passerella pedonale priva di lampioni. In ogni caso c’è il rischio che, a parte i danni alle auto, qualcuno finisca col farsi male seriamente.

Alessandro Benvenuti: sasso colpisce auto dell'attore che viaggiava con Stefano Fresi

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.