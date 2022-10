Spoleto, commercianti infuriati per spostamento dei varchi della Ztl

12 ottobre 2022 a

Spostamento dei varchi della Ztl A, riunione infuocata in Confcommercio a Spoleto ed esercenti pronti a proteste eclatanti.

C'è il trasferimento delle telecamere attualmente installate davanti alle Poste di viale Matteotti e in via Filitteria al centro della mobilitazione degli operatori economici della parte alta del centro storico che nel tardo pomeriggio di giovedì 13 incontreranno il sindaco Andrea Sisti per chiedergli di stoppare il progetto di ricollocazione dei varchi. Le telecamere, secondo quanto già emerso, verrebbero piazzate all'altezza della chiesa di San Domenico e al quadrivio di viale Matteotti (davanti alla SpoletoSfera), mentre una terza telecamera per la Ztl spunterebbe in piazzetta Porta San Lorenzo (all'inizio di via Mameli o Borgaccio). L'operazione, ha sempre detto l'amministrazione, è definita per superare quella che è considerata un'anomalia della Ztl A, che ha un perimetro più ampio di quello su cui vigilano i varchi.

Ad annunciare “proteste anche eclatanti” è stato martedì pomeriggio 11 ottobre il presidente dell'associazione di categoria, Tommaso Barbanera, che ha incontrato una ventina di operatori economici dell'acropoli “tutti molto preoccupati e fortemente contrariati – ha detto – dall'iter avviato dalla giunta per spostare le telecamere della Ztl. Secondo il presidente di Confcommercio, infatti, è già partita dal municipio la richiesta di autorizzazione per il trasloco delle telecamere, che ora sarebbe quindi al ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibile (Mims) chiamato a dare il via libera all'operazione.

“La giunta deve comprendere che il centro storico è in forte sofferenza e nuove misure restrittive sono insostenibili per gli operatori economici, specie in un periodo come questo” ha detto Barbanera, secondo cui “il sindaco e gli assessori devono avere il coraggio di aprire un confronto vero sul futuro del centro storico, che ha bisogno di altro per essere rilanciato”. Al centro del faccia a faccia con Sisti, comunque, ci sarà anche la questione della nuova viabilità di piazza Garibaldi, che è destinata a essere modifica al termine dei lavori, non ancora iniziati, per la realizzazione della rotatoria di piazza Vittoria.

