Città di Castello, totem intelligenti nelle chiese del centro storico

12 ottobre 2022 a

a

a

Totem “intelligenti” all’ingresso delle chiese del centro storico di Città di Castello a portata di turisti e fedeli: attraverso lo smartphone puntando un codice Qr si potrà accedere alle informazioni di carattere storico, artistico e religioso di tutti gli edifici di culto. Il progetto, su iniziativa dell’Associazione Chiese Storiche, prevede l’istallazione di totem informativi presso il Duomo di Città di Castello e nelle chiese di San Domenico, San Francesco, Santa Maria Maggiore, Santa Maria Nova, San Michele Arcangelo e al santuario della Madonna delle Grazie. Uno strumento che permetterà ai fedeli, ai visitatori di conoscere la storia del luogo.

Tari scontata per le famiglie in crisi

Inquadrando con il telefonino il display si potrà, tramite il codice QR, accedere al testo scritto e ad un messaggio audio, entrambi i contenuti saranno sia in lingua italiana che tradotti in lingua inglese. Una iniziativa, quindi, che punta a migliorare l’accoglienza nei luoghi ed edifici religiosi meta di molti visitatori. Ma potrebbe essere anche uno stimolo per i tifernati, per conoscere meglio queste chiese, che sono scrigni di memorie, di fede, di storia e di arte. E’ stato il vescovo, monsignor, Luciano Paolucci Bedini, nel corso della presentazione ufficiale del progetto a testarne per primo l’efficacia e utilità assieme al Presidente dell’Associazione Chiese Storiche, Paolo Bocci e all’assessore alla Cultura del comune di Città di Castello, Michela Botteghi. “Semplice, intelligente e generosa”, così il vescovo Paolucci Bedini al termine della prova col proprio smartphone, ha definito l’iniziativa ideata e realizzata dall’Associazione Chiese Storiche. L’Associazione Chiese Storiche ha presentato domanda di finanziamento alla Cei per installare totem informativi, in sette chiese della nostra città, presso: la Cattedrale, San Domenico, San Francesco, Santa Maria Maggiore, Santa Maria Nova, S. Michele Arcangelo e il santuario della Madonna delle Grazie.

Studente tifernate nominato Alfiere della Repubblica

L’idea avanzata è stata ritenuta valida – ha precisato Bocci - poiché punta a migliorare l’accoglienza nei luoghi di culto sia per i fedeli che per gli ospiti. Il progetto è stato realizzato dalla ditta H24 di Perugia (società specializzata nella fornitura di servizi informatici consulenza, formazione, sviluppo e networking) grazie al contributo otto per mille alla Chiesa Cattolica e in collaborazione con la Diocesi di Città di Castello”. I sette pannelli sono costituti da una scheda in formato A4, nella quale vi sono riportate informazioni storico artistiche della chiesa in italiano e in inglese.

Rissa fuori dalla discoteca: "Era un regolamento di conti tra tifernati e aretini"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.