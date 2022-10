Assisi, Calendimaggio: oltre 700 votanti per eleggere i nuovi consigli

11 ottobre 2022 a

Oltre 700 votanti ad Assisi complessivi (317 per Parte de Sotto, che ha finito lo spoglio intorno alle 2 di notte, e i 412 per Parte de Sopra, che ha finito lo spoglio intorno alle 4 di mattina) e una carica di 75 aspiranti (Magnifica, 33, e Nobilissima, 42) per un totale di 60 posti a disposizione.

Rinnovati i consigli delle due Parti per il triennio 2023-2025: il primo consiglio deciderà ruoli e cariche di Parte, successivamente si procederà anche all’elezione del presidente dell’Ente Calendimaggio - e di tutte le cariche dell’Ente - sempre per i prossimi tre anni. Nessuno dei due Priori uscenti si è ricandidato in questa tornata elettorale, mentre per l’Ente si dovrà sostituire Lanfranco Pecetta che era tornato presidente dopo le dimissioni di Giorgio Bonamente nell’unica edizione disputatasi del triennio precedente.

Questi i nomi e i voti dei trenta eletti di Parte de Sotto: Massimiliano Della Vedova (226), Gabriella Rossi (189), Fabio Martellini (187), Luca Chiavini (166, Enrico Maccabei (162), Daniele Cuccagna (161), Marco Piermaria (151), Lorenzo Ciammarughi (148), Federico Passeri (148), Paola Santoni (146), Lorenzo Brizi (142), Roberto Simonelli (141), Matteo Bisogno (138), Valentina Brufani (137), Tiziano Ragni (132), Caterina Costa (131), Valentina Migneco (129), Tommaso Marani (117), Elena Giancarlini (111), Giacomo Cova (106), Tiziana Borsellini (96), Vanessa Capocchia (95), Michele Paoletti (94), Stefania Manini (93), Cristian Principale (90), Chiara Aristei (87), Emanuele Santarelli (81), Daniela Gorietti (73), Monica Manichini (72), Angelita Fioretti (66). Non eletti: Sergio Maccabei (59), Giovanni Abbati (42) ed Emanuele Tirilli (12). Questi i nomi e i voti dei trenta eletti di Parte de Sopra: Alessandro Rufinelli, 223, Aleardo Pelacchi (220), Daniele Mariucci (200), Marco Conforto Aristei (194), Lavinia Maria Lunghi (181), Andrea Vallesi (180), Azzurra Tacconi (178), Paolo Venarucci (164), Luciano Simonelli (163), Paolo Simonelli (162), Carla Mancinelli (158), Massimiliano Aisa (137), Martina Sannipola (134), Lorenzo Aristei (134), Lucio ossi (132), Gregorio Mancinelli, (125) Francesco Maria Scilipoti (122), Pietro Frascarelli (119), Lorenzo Sgargetta (114), Simonetta Pelacchi (113), Luisa Buzzi (113), Lorenzo Fefè (112), Maria Grazia Sensi (110), Valentina Matteucci (107), Massimo Speziali (103), Elisabetta Aisa (103), Alessandra Borrini (99), Chiara Buzzi (97), Michele Tirilli (96), Fabrizio Sensi (94).

