Umbria, Procura scopre associazione di finte guardie zoofile: 17 indagati per falso e truffa aggravata

Si fingevano guardie zoofile, con tanto di divise e lampeggianti sull'auto. Fermavano per strada e comminavano multe. Ma sono stati scoperti e indagati, in 17. Tutti appartenenti a una fantomatica sezione speciale di polizia giudiziaria. Non ne avevano i titoli però usavano anche tesserini simil polizia, giubbotti antiproiettile, lampeggiatori, microspie. Grazie a false attestazioni erano anche iscritti al registro Prociv regionale e per questo hanno percepito indebitamente 20 mila euro. Per questo la Procura di Perugia ha indagato 17 persone per i reati di usurpazione di funzioni, falsità ideologica, truffa aggravata e minacce. Le indagini, condotte dalla polizia locale di Magione e da personale di vigilanza e ispezione del servizio di igiene urbana della Usl 1 sono iniziate nel febbraio del 2020 a di un sequestro di un tesserino simile a quelli delle forze di polizia. Gli accertamenti hanno consentito di accertare che tutti facevano capo a un’associazione di volontariato – con sede principale a Monte Santa Maria Tiberina e due sedi operative nei comuni di Panicale e Passignano – che, seppur riconosciuta a livello regionale anche con incarichi di protezione civile e ausiliari del traffico, si qualificava come sezione di polizia giudiziaria con Guardie particolari zoofile, fa sapere la Procura di Perugia. Sono stati documentati episodi in cui gli associati avrebbero effettuato impropriamente l’identificazione e l’escussione di persone redigendo verbali di identificazione, elezione a domicilio e in due occasioni avrebbero addirittura inoltrato comunicazioni di notizie di reato alla stessa Procura. Erano soliti eseguire posti di controllo con fermo di veicoli lungo strade provinciali usando mezzi con lampeggiatore blu, palette rifrangenti con loghi ministeriali indossando divise e giubbetti antiproiettile. Redigevano verbali per violazioni amministrative, verbali di ispezione letture di microchip e davano prescrizioni in materia sanitaria sulla detenzione degli animali.

Negli anni sono riusciti ad accreditarsi – con qualifiche mai conseguite – presso la Regione Umbria come associazione di volontariato e protezione civile, nonché a stipulare convenzioni con Comuni e Afor. Svolgevano anche attività di sicurezza nei concerti, con attività di controllo e identificazione. I controlli disposti dalla Procura di Perugia – fa sapere il procuratore capo Raffaele Cantone – al’interno delle tre sedi delle associazioni sono stati sottoposti a sequestro i giubbotti, i lampeggiatori, captatori ambientali palette rifrangenti, manganelli, pugnali e manette, una centrale radio, computer e telefoni cellulari e numerosi documenti cartacei attestanti l’attività delle associazioni. Al cui interno la struttura era stata resa simile a quella delle forze di polizia. Tutti gli appartenenti avevano gradi militari.

Si muovevano anche con auto a sirene spiegate. Secondo gli investigatori le maggiori responsabilità sono in capo al presidente: pur di tenere iscritta l’associazione di volontariato nel registro Prociv della regione avrebbe falsamente attestato a un Comune dell’altotevere che aveva svolto in passato servizio antincedio per l’Afor nonché controlli come guardie zoofile benché fosse priva dei decreti prefettizi per operare. “Sulla scorta delle asseverazioni fatte dal Comune tratto in inganno, la Regione ha continuato a tenere iscritta l’associazione con un ingiusto profitto di 20 mila euro.

