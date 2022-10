Terni, accoltellato durante la lite in casa: arrestata la compagna

Giorgio Palenga 11 ottobre 2022 a

I carabinieri del comando provinciale di Terni hanno arrestato la compagna dell'uomo di 42 anni - le cui iniziali sono A.M. - che è stato accoltellato in casa, al culmine di una lite furibonda nella tarda serata di lunedì 10 ottobre 2022.

A quanto hanno riferito gli stessi militari dell'Arma, verso la mezzanotte di lunedì alla centrale operativa 112 del numero unico di emergenza è arrivata una richiesta di soccorso in via Pacinotti, nella zona di piazza Tacito, da parte di una donna che raccontava come il proprio compagno fosse stato aggredito e ferito da una coltellata, nella loro abitazione..

Sul posto è arrivato così subito personale del 118 che ha trovato riverso per terra e soccorso, all’interno di un appartamento, un uomo, risultato poi essere un ternano di 42 anni, con una ferita da arma da taglio, Vicino a lui c'era la sua compagna. Una scena rilevata anche dai carabinieri della sezione Radiomobile, giunti poco prima del 118, con abbondante presenza di sangue sul pavimento.

Il ferito è stato così trasportato dall'ambulanza al pronto soccorso dell’ospedale di Terni e sottoposto immediatamente alle cure del caso. Sul pavimento è stato rinvenuto un coltello da cucina, con una lama di circa 20 centimetri, sporco di sangue e, quindi, sottoposto a sequestro così come l’intero appartamento che, al termine del sopralluogo effettuato dai carabinieri della Squadra rilievi tecnici, è stato messo a disposizione dell’autorità giudiziaria.

La donna (di origini marchigiane ma residente a Terni, classe 1981) è stata successivamente condotta in caserma per i necessari approfondimenti investigativi. Il fatto di sangue - fanno sapere sempre i carabinieri - che al momento risulta nato e sfociato all’interno di dinamiche di una coppia di persone che sono entrambe già note alle forze dell’ordine, è stato portato dagli inquirenti all’attenzione del sostituto procuratore della Repubblica che ha, quindi, condotto e coordinato le attività.

Al termine degli approfondimenti investigativi e d’indagine, la donna è stata arrestata con l'accusa di tentato omicidio del compagno e rinchiusa nella casa circondariale di Terni.

