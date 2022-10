Terni: accoltellato durante furibonda lite in casa, grave un 40enne

11 ottobre 2022 a

Lotta tra la vita e la morte all'ospedale Santa Maria di Terni, un ternano di circa 40 anni che è rimasto ferito per un colpo inferto da un'arma da taglio nella notte tra lunedì 10 e martedì 11 ottobre 2022 in un'abitazione al centro della città dell'acciaio.

Secondo i primi accertamenti l'episodio è avvenuto in via Pacinotti, nella zona di piazza Tacito. Si sarebbe trattato di una furibonda lite che la persona ferita avrebbe avuto con una donna, entrambi ternani e già conosciuti alle forze dell'ordine. Si tratterebbe, sempre secondo le prime indiscrezioni, di una vicenda legata al mondo della tossicodipendenza.

Fatto sta che l'uomo è stato raggiunto con ogni probabilità da una coltellata, anche se le indagini dei carabinieri della Compagnia di Terni sono in corso per accertare le responsabilità del ferimento.

Al vaglio degli investigatori c'è ovviamente la posizione della donna con cui il ferito stava litigando, anche se al momento non viene esclusa nessuna altra ipotesi, E' stato comunque aperto un fascicolo investigativo, sotto il coordinamento della procura della Repubblica, nell'ambito del quale potrebbero essere assunte determinazioni già nelle prossime ore.

Il 40enne è stato trasportato in ospedale da un'ambulanza del 118 e sottoposto a immediate cure da parte dei sanitari di turno per scongiurare il pericolo di vita. Le sue condizioni, come detto, sarebbero molto gravi.

