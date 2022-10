Terni: ex caserma della polizia stradale, un imprenditore ternano in trattativa

Simona Maggi 11 ottobre 2022 a

Per l'ex caserma della polizia stradale in via Avogadro, a Terni, è arrivata una manifestazione di interesse da parte di un imprenditore ternano. Nessun annuncio ufficiale e bocche cucite, visto che la trattativa sarebbe ben avviata e sul punto di essere chiusa, ma tutto riconduce alla possibilità che sia l’impresa di Giunio Marcangeli ad essere in corsa.

L’operazione sembra infatti molto simile a quella del Tulipano, anche se in quel caso si trattò di un acquisto all’asta mentre stavolta è a trattativa privata.

L'imprenditore ternano non conferma, ma neanche smentisce l'operazione dell'ex caserma, anche se – secondo indiscrezioni – sembra che l’iter di vendita dovrebbe concludersi entro la fine dell'anno 2022. Per la città sarebbe una grossa opportunità di riqualificazione di un immobile da anni in abbandono, oltretutto in una posizione centralissima visto che si trova davanti alla stazione ferroviaria.

L’edificio per 29 anni ha ospitato la sede della polizia stradale, esattamente dal 1967 al 1996 da quando è praticamente stato abbandonato. La proprietà è stata ceduta anni fa dallo Stato ad una società di investimento immobiliare, la richiesta iniziale era di circa 4 milioni, una valutazione non più attuale visto che, sempre secondo indiscrezioni, sembrerebbe che la cifra di acquisto posso attestarsi intorno al milione.

Ne occorreranno invece diversi altri per la ristrutturazione, considerato che parliamo di un edificio di 5.600 metri quadrati, su 5 piani, con un ampio garage.

Ad avere l'esclusiva per la vendita dell'ex caserma polstrada è la Gabetti immobiliare di Milano che ha la bocca cucita riguardo all'intera operazione che sta portando avanti. Nell’annuncio di vendita c'era scritto, oltre all'anno di costruzione e alle dimensioni dell'edificio, come ci fosse la possibilità “di varie destinazioni d'uso, come l'uso alberghiero, residenziale o commerciale”.

Certo, se l'operazione andasse a buon fine sarebbe una bella iniezione di fiducia per l'intera comunità e il territorio. Non appena saranno state sciolte le riserve sul nome del compratore, sarà di fondamentale importanza sapere se chi acquisterà il bene immobiliare vorrà realizzarci appartamenti e/o locali commerciali.

Si era parlato anche di un’ipotetica destinazione universitaria, vista anche la posizione centralissima, ma è chiaro che ora chi si aggiudicherà l’immobile dovrà anche pensare di rientrare dell’investimento, come detto assai cospicuo in misura maggiore per la ristrutturazione che per lo stesso acquisto. Qualora dovesse essere proprio Marcangeli l’imprenditore interessato, sicuramente potrà svelare le sue intenzioni non appena messo nero su bianco l’acquisto.

