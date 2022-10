Foligno, allarme truffe: finti operatori Enel in azione

Susanna Minelli 11 ottobre 2022 a

Torna la paura delle truffe porta a porta da parte di finti operatori Enel a Foligno. Segnalazioni arrivano soprattutto da Prato Smeraldo, San Giovanni Profiamma e Sportella Marini, con le forze dell’ordine che invitano a non far salire nessuno e a segnalare tempestivamente situazioni poco chiare. Identico il modus operandi, raccontato da una residente nel quartiere di Prato Smeraldo: “Mi sono trovata alle prese con le reiterate richieste di salire in casa da parte di due giovani per comunicazioni sull’energia elettrica”. Un fenomeno già noto e che negli ultimi mesi con il caro bollette ha trovato ulteriore terreno fertile per chi è avvezzo a tentare truffe.

“Confermo che anche a San Giovanni Profiamma hanno tentato di entrare a casa di mia madre ma li ha, fortunatamente, messi in fuga. Ha anche chiamato i carabinieri e fatto una segnalazione”, racconta un’altra signora. Tutti fatti che si sono consumati negli ultimi giorni e che hanno visto protagoniste le zone est della città come Prato Smeraldo, Sportella Marini, viale Ancona, le frazioni di San Giovanni Profiamma e Belfiore. I consigli delle forze dell'ordine rimangono sempre gli stessi: ovvero quello di fare attenzione e di pretendere che venga esibito il tesserino plastificato con foto e dati di riconoscimento, con riferimenti chiari e inequivocabili. Inoltre le forze dell’ordine consigliano di non cedere denaro su richiesta al momento dell’incontro, poiché i veri operatori non sono autorizzati a incassare soldi. Tuttavia per ulteriore verifica è possibile chiamare il numero verde Enel 800.900860.

“Chi presenta offerte per conto di Enel Energia - spiega l’azienda - è in possesso di moduli e materiali informativi chiaramente riferibili all’azienda. Enel invita quindi a richiederne la visione e ricorda che è comunque opportuno leggere bene prima di firmare. Chi propone contratti può richiedere di visionare l’ultima fattura per individuare insieme al cliente la proposta più adeguata ai suoi consumi. Gli agenti di Enel Energia possono presentarsi al domicilio dei clienti anche senza appuntamento, l’importante è che rispettino la condotta descritta”.

