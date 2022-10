Città di Castello, rissa fuori dalla discoteca: "Era un regolamento di conti tra tifernati e aretini"

Francesca Marruco 11 ottobre 2022 a

I carabinieri se lo aspettavano. Tanto che, per sabato notte avevano già previsto un servizio di controllo nella discoteca in cui poi si è verificata la rissa che ha portato a 8 arresti. E proprio la presenza dei carabinieri, anche con militari in borghese, ha fatto sì che il bilancio non fosse ben peggiore. Sono stati infatti loro a intervenire e togliere dalle mani di uno degli arrestati un coltellaccio con 20 centimetri di lama che stava usando contro un ragazzo caduto a terra. L’uno residente a Castello, l’altro ad Arezzo. E alla compagnia dei carabinieri di Città di Castello erano arrivate diverse segnalazioni che evidenziavano proprio “l’elevato rischio di regolamenti di conti tra gruppi giovanili contrapposti”. L’uno di tifernati e l’altro di aretini.

Ieri mattina in aula in tribunale, davanti al giudice, Lidia Brutti, il 25enne di origine marocchina residente a Castello, l’unico per cui alla fine il giudice ha disposto una misura cautelare - l’obbligo di presentazione alla pg - ha detto di essere “corso nel parcheggio della discoteca perché un amico lo aveva chiamato avvertendolo che un gruppo di ragazzi stava picchiando il suo fratellino”. Il 25enne accusato pure di porto abusivo di oggetti atti a offendere perché a un certo punto “ha estratto un coltello da cucina che portava nascosto nella tasca dei pantaloni” al giudice ha detto di non esserselo portato da casa, ma di “averlo trovato a terra”. A ogni modo, con quell’arma ha colpito alle mani due dei ragazzi aretini. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, sentiti dal giudice in udienza, i militari si sarebbero resi conto che qualcosa stava accadendo e hanno chiamato rinforzi. Una volta fuori dal locale, nel parcheggio, hanno visto il gruppo di tifernati che si dirigeva verso gli aretini.

I militari hanno stimato una ventina di partecipanti alla furibonda rissa in cui, oltre al coltellaccio da cucina, è stato usato pure lo spray al peperoncino. Per fortuna solo escoriazioni per tre coinvolti. Altri due hanno rifiutato le cure. Il pm in udienza, oltre a chiedere la convalida degli arresti, aveva sollecitato la misura dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria per i quattro tifernati, nessuna misura invece per gli aretini. Al termine della camera di consiglio il giudice ha convalidato gli arresti ed emesso la misura solo per quello trovato col coltello in mano. I difensori dei giovani - con età compresa tra 18 e 27 anni, noti alle forze dell’ordine - Stefano Tentori Montalto, Luca Pietrocola, Rosa Conti e Andrea Castori - hanno chiesto i termini a difesa. Si torna in aula il 14 novembre.

