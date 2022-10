Umbria, Assisi: vinti al Superenalotto 126.804 euro

11 ottobre 2022 a

La conferma ufficiale da Sisal è arrivata nel tardo pomeriggio del 10 ottobre per la vincita da 126.804 euro in un bar tabaccheria di Petrignano di Assisi. “Non sappiamo chi possa aver vinto, nessuno si è ancora presentato, ma speriamo che sia una persona o delle persone che hanno bisogno, noi siamo molto contenti anche perché è stata la prima grande vincita di questo genere” hanno commentato Matteo e Maurizio Capponi, titolari del bar Prestige con annessa tabaccheria grazie alla quale l'Umbria torna a gioire al SuperEnalotto.

Proprio in questa ricevitoria di Petrignano di Assisi, in via Mascagni 4, nel concorso dell’ 8 ottobre, come riporta Agipronews, sono stati centrati ben sei “5” per una vincita totale di 126.804 euro. Non è chiaro se i vincitori siano del posto o di fuori zona, vista la vicinanza del paese a diverse aziende medio-grandi e anche alla Centrale Umbra, dove transitano anche i turisti in visita ad Assisi.

Sisal ha comunque confermato all’attività assisana che i quasi 127 mila euro sono stati giocati proprio in via Mascagni e se il vincitore fosse una persona che vive in zona, sarebbe la seconda consistente vincita in poco tempo visto che a Petrignano erano “piovuti” 50 mila euro con Super Estate di Superenalotto poche settimane fa. Quanto al Superenalotto nazionale, il jackpot è arrivato a quota 286,5 milioni di euro – record nella storia del gioco. L'ultima sestina vincente è arrivata il 22 maggio 2021, con i 156,2 milioni di euro finiti a Montappone (FM), mentre in Umbria il "6" manca dal settembre 2011 quando a Gubbio fu conquistato il jackpot del valore di 65 milioni di euro.

