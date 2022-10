Città di Castello, studente nominato Alfiere della Repubblica

11 ottobre 2022 a

''Ho provato un forte senso di soddisfazione ma anche molta gratitudine nei confronti di chi mi ha aiutato a raggiungere questo traguardo ''.

Così Zakaria Ghouiza, 19 anni di Città di Castello, ha raccontato le sensazioni che ha avuto quando gli è stato comunicato il conferimento del titolo di Alfiere.

E lunedì mattina 10 ottobre è stata una giornata di festa per il Comune tifernate e per tutto l'Altotevere.

Zakaria, infatti, ha ricevuto dalle mani del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, l'ambito riconoscimento, diventando Alfiere della Repubblica per i risultati ottenuti nel corso dei cinque anni di scuola superiore: nell'ultimo quadriennio ha avuto la media del 10. Il giovanissimo tifernate, che ha frequentato il corso scientifico con opzione Cambridge International al liceo Plinio di Città di Castello, ha brillato negli anni per un profitto sempre altissimo, mantenendo un rendimento eccellente in tutte le discipline, sia al biennio che al triennio.

Nei cinque anni di scuola, Zakaria ha avuto modo di frequentare una masterclass ai laboratori nazionali di fisica nucleare di Frascati, di fare esperienze di studio presso centri di Alta Formazione, come la Scuola Sant'Anna di Pisa, di poter prendere parte ad alcuni stage all'estero, di vincere una borsa di studio e di superare la maturità con 100 e lode.

Al momento Zakaria è a Milano, al Politecnico dove prosegue gli studi, in ingegneria dell'Automazione.

Alla domanda che cosa si aspetta dal futuro, risponde candidamente: “Mi aspetto un mondo aperto, dove possa lavorare tranquillamente e soprattutto che permetta di migliorare le mie capacità e le mie competenze''.

Il 19enne è uno fra i primi a ricevere una tale riconoscimento in Altotevere, proviene da una famiglia marocchina. Il riconoscimento è stato istituito dal 2010 e ha come obiettivo quello di premiare quei giovani minorenni che, per comportamento o attitudini, rappresentano un modello di buon cittadino.

