Umbria, in un anno recuperati 8,7 milioni di bolli auto non pagati

Bolli auto non pagati per 8,7 milioni recuperati con avvisi bonari nel 2021.

Altri 6,7 milioni incassati nello stesso anno a valere per il 2021. Il problema è che sotto Covid la riscossione dei ruoli si è fermata il monte complessivo dei morosi cronici è arrivato a 48 milioni di euro. Sono i dati forniti dalla Regione per una delle principali entrate dirette di Palazzo Donini. La tassa è parametrata su circa 800 mila veicoli complessivi e dovrebbe assicurare un gettito da 115 milioni l’anno. L’incasso reale, pre covid, era in media tra gli 80 e i 90 milioni.

“La riscossione 2021 - scrivono gli uffici economici della Regione in uno degli instant report sul tema - risente delle interruzioni nell'attività di notifica delle cartelle da parte della Agenzia delle entrate legata all'emergenza Covid. Tuttavia nel 2021 sono stati riscossi 8,792 milioni da avvisi bonari legati all'anno 2021 e 6,758 legati all'anno 2020. Nel 2020 e nel 2021 i ruoli sono stati in seguito alla pandemia cancellati e riaccertati nel 2022 per una cifra di oltre 48 milioni”. Intanto il Tar ha accolto il ricorso della società di riscossione Gefil sul’affidamento senza gara ad Aci del servizio di riscossione della tassa automobilistica. Un passo indietro: la Regione Umbria ha deciso di intraprendere un processo di internalizzazione della gestione della tassa automobilistica mediante un sistema applicativo gestionale di nuova generazione, disponendo al contempo, per il periodo necessario alla implementazione del nuovo sistema, di continuare ad avvalersi della collaborazione dell’Aci “per la gestione della tassa automobilistica”.

In questo senso nel 2021è stata approvata una delibera per cui le parti avrebbero sostenuto autonomamente i costi delle proprie strutture e riconosceva a favore dell’Aci un “rimborso dei costi differenziali” nella misura massima, per il 2022, di 604.575 euro. Secondo il Tar serviva comunque la gara. “In materia di affidamento di servizi pubblici, il sistema non legittima accordi tra amministrazioni aggiudicatrici al di fuori dell’eccezione alla regola dell’evidenza pubblica”, scrivono i giudici. La Regione, nel preannunciare il controricorso al Consiglio di Stato, fa sapere che questa sentenza non intacca l’attività di riscossione a tutt’oggi in atto.

