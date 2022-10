Caro metano, in Umbria camion fermi e autotrasportatori in cassa integrazione

Alessandro Antonini 11 ottobre 2022 a

Gli aumenti del costo dei carburanti mettono in ginocchio il settore degli autotrasporti. In Italia e nella regione. I mezzi a metano sono fermi nei piazzali delle società e in molti casi è scattata la cassa integrazione. La Fai (federazione autotrasportatori italiani) Umbria, che conta 120 aziende associate e circa 2.000 lavoratori, fa sapere che entro Il 19 ottobre terminerà chiuderà la piattaforma per accedere ai 500 milioni stanziati dal Mims ed entro le scadenze di novembre 2022 si potrà usufruire di un credito di imposta pari al 28% delle spese sostenute nel primo trimestre del 2022, al netto dell'Iva, per l'acquisto di carburante impiegato su mezzi di categoria euro 5 o superiori. . E' l'intervento governativo per sopperire all'impennata dei prezzi. Impennata che però dura da mesi e ha già messo a dura prova le aziende di autotraporti. Che, includendo le circa 500 del settore dei servizi, arrivano a oltre 620, con un totale di 4.500 dipendenti su base regionale.

“La situazione - spiega il presidente Fai Umbria, Vittore Fulvi - è estremamente grave, chi ha i mezzi a metano li tiene fermi ed in molti casi c'è stato il ricorso alla cassa integrazione. Ma la sofferenza è complessiva, rispetto al caro carburanti. Il credito d'imposta per il gasolio ha coperto per circa due trimestri l'aumento del costo carburante. Al momento siamo scoperti. Prendevamo un rimborso accise che è stato sospeso quando è scattato lo sconto alla pompa per tutti. Poi i prezzi sono andati alle stesse. Attualmente il gasolio è quindici centesimi sopra quello della benzina. Detto questo, la prospettiva è addirittura fallimentare per chi ha mezzi a Lng (gas naturale liquido). Il costo come è noto è quadruplicato. E molte aziende hanno preferito fermare i mezzi. E' successo anche in Umbria.

E' stata chiesta la cassa integrazione perché è impossibile farli circolare. Qui era previsto un contributo che doveva scattare a febbraio e difficilmente lo prenderemo, perché è stato agganciato al temporary framework, il decreto per le aziende energivore, per cui fino al doppio della spesa non scatta la copertura dei costi. Un provvedimento che penalizza le aziende dei trasporti: rispetto alle altre tipologie di impresa abbiamo un'incidenza altissima del costo del metano. Il paradosso è che siamo stati incentivati a comperare mezzi a biometano, a impatto quasi zero, e adesso siamo costretti a tenerli fermi. Anzi, in prospettiva saremo costretti a venderli e riacquistare i diesel.

