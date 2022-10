Assisi, maltrattamenti in comunità: imputati tutti condannati, pene per 45 anni di carcere

Fra. Mar. 10 ottobre 2022 a

Pene per 45 anni di carcere sono state emesse nei confronti degli 11 imputati nel processo a carico di ex gestori e operatori della comunità terapeutica di Torchiagina, Assisi, L'Alveare. La sentenza è arrivata nella tarda mattinata di oggi: il giudice Francesco Loschi ha condannato tutti, compresi gli imputati per cui la Procura aveva chiesto il proscioglimento. Nella scorsa udienza infatti il pm aveva chiesto in totale 30 anni di carcere e tre assoluzioni.

L'inchiesta era venuta a galla nel giugno del 2016 quando erano state anche eseguite 6 misure cautelari al termine di un'inchiesta dei Nas. Gli accertamenti erano scattati dopo un esposto anonimo: i militari avevano quindi piazzato delle telecamere nascoste che avevano registrato ogni vessazione avvenuta a Torchiagina.

Pugni, calci, schiaffi, punizioni corporali e umiliazioni erano all'ordine del giorno per qualsiasi piccolo comportamento non gradito agli operatori. Un'ospite era stata afferrata per un braccio, torcendoglielo dietro la schiena le avevano causato la frattura. C'è chi veniva fatto stare in piedi con la faccia rivolta contro il muro per punizione. Chi veniva chiuso in bagno a chiave, chi lasciato fuori senza poter rientrare, chi veniva legato mani e piedi alle sedie. Chi zittito con lo scotch sulla bocca e chi preso a bastonate, tirato per i capelli magari per aver detto una parola fuori posto o per aver fatto pipì.

