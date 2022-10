Perugia, l'aeroporto San Francesco raggiunge 300mila passeggeri nel 2022 con un volo su Catania

Ale.Ant. 10 ottobre 2022 a

Scalo San Francesco, raggiunta quota 300.000 passeggeri. Con due mesi di anticipo sulle previsioni. Stracciato l'obiettivo di 264mila del piano industriale. Sase, società di gestione dell’aeroporto internazionale dell’Umbria, comunica che "lunedì 10 ottobre, sono stati raggiunti i 300mila passeggeri per la prima volta nella storia dello scalo".

È R. G., passeggero con famiglia di Terni diretto a Catania insieme alla compagna e ai loro figli con il volo Ryanair FR2706 - il passeggero che taglia questo importante traguardo per il San Francesco d’Assisi. Prima di imbarcarsi sul proprio volo è stato accolto da Sase e omaggiato con due voucher, validi per sei mesi, che gli daranno diritto al parcheggio gratuito ed all’ingresso, per due persone, presso la business lounge dell’aeroporto.

“Questo record storico è un grande risultato per la nostra infrastruttura e per il trasporto aereo regionale ma anche il punto di partenza per futuri traguardi, nonché una pietra miliare per ulteriori stimoli e ispirazioni” ha commentato il direttore generale Umberto Solimeno. Un traguardo che "certifica una crescita sostenuta del traffico passeggeri dello scalo umbro, sottolineata anche da una recente analisi del Corriere della Sera incentrata sul boom di passeggeri registrati in Italia nell’estate 2022: l’aeroporto di Perugia viene collocato infatti al primo posto per l’incremento di traffico sui collegamenti nazionali (con un +239% sul 2019), al secondo posto - dietro Trapani - sui collegamenti internazionali (+115%) ed al terzo posto su base complessiva (+33%)".

