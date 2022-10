Terni: inseguimento a folle velocità, ubriaco alla guida fugge dai carabinieri

10 ottobre 2022 a

Scene da telefilm americano a Terni, dove, nella tarda serata di domenica 9 ottobre 2022, un’auto ha forzato un controllo dei carabinieri e ne è nato un inseguimento a folle velocità, prima fra le vie di Terni, poi addirittura fino a Narni.

A quanto hanno reso noto i militari dell’Arma, il controllo si sarebbe dovuto verificare in via Martiri della Libertà, nella zona del parcheggio di largo Manni, quando i carabinieri hanno notato una Fiat 600 con due persone a bordo e hanno deciso di controllarla. Quando hanno visto la gazzella degli stessi militari che si stava avvicinando, però, l’uomo che era al volante ha messo in moto e si è allontanato precipitosamente, nel tentativo di far perdere le proprie tracce.

I carabinieri si sono messi all’inseguimento che ha visto la 600 sfrecciare dapprima per le vie del centro, poi in quelle più decentrate, a folle velocità, con la pattuglia delle forze dell’ordine a tampinarla. Il conducente della Fiat ne ha fatte davvero di tutti i colori: ha imboccato strade contromano, è passato con il rosso attraversando incroci, col rischio di provocare un incidente, oltre alla velocità, sostenutissima anche in considerazione del fatto che ci si trovava comunque in un centro abitato.

Incurante ai segnali dei carabinieri di fermarsi, l’auto in fuga è arrivata, come si diceva, addirittura fino a Narni dove, a un certo punto, ha pensato di imboccare una strada di campagna, sempre nel tentativo di seminare gli inseguitori. Un proposito che, però, si è rivelato vano perché anzi proprio da quella stradina la 600 non ha trovato più sbocchi ed è stata quindi bloccata.

A portare la macchina era un 30enne ternano che, sottoposto al controllo dell’alcoltest, è risultato ubriaco: è stato quindi questo, con tutta evidenza, il motivo di questa fuga sconsiderata.

Non pago però già della bravata, l’uomo ha anche tenuto nei confronti dei militari un comportamento “riottoso e recalcitrante al controllo”, come spiegano gli stessi carabinieri, così si è beccato anche una denuncia per resistenza a pubblico ufficiale.

