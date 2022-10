Città di Castello, rissa davanti a discoteca: otto arresti

10 ottobre 2022 a

I carabinieri della compagnia di Città di Castello, hanno tratto in arresto otto ragazzi, protagonisti di una rissa davanti a discoteca tifernate.

Erano le 4 circa quando l’attenzione dei carabinieri, presenti con personale in uniforme e in abiti civili nelle adiacenze del locale notturno, in quanto impegnati nei consueti servizi finalizzati al contrasto dei reati in genere, è stata richiamata da una grossa confusione nel piazzale antistante il locale. I militari intervenuti si sono trovati davanti un numero imprecisato di persone, composti prevalentemente da un gruppo di ragazzi di una provincia toscana e uno dell’Alta valle del Tevere, che, a calci, pugni e bottigliate si affrontavano violentemente. L’intervento dei carabinieri è stato immediato, ma tutt’altro che semplice proprio in virtù del folto numero di contendenti e delle azioni dei giovani, le cui intemperanze a fatica sono state contenute dai militari, che hanno quindi, probabilmente, evitato un’ulteriore escalation.

Sul posto è sopraggiunto personale del 118, che ha provveduto a prestare le prime cure ai numerosi contusi. Alle fine il consuntivo è stato di tre ragazzi medicati sul posto per escoriazioni e piccole ferite, i quali hanno rifiutato il trasporto al pronto soccorso; altri 2 giovani, con ferite analoghe, sono stati accompagnati all'ospedale per ulteriori accertamenti. Nel corso dell’intervento, uno dei ragazzi è stato peraltro trovato in possesso di un coltello da cucina con lama seghettata di 21 cm., e un altro aveva con sé dello spray urticante.

Ricostruita la dinamica dell’accaduto, anche tramite acquisizione di testimonianze delle numerose persone presenti davanti al locale, i carabinieri hanno proceduto all’arresto di otto ragazzi tutti di età compresa tra i 18 ed i 27, alcuni dei quali già noti.

Gli arrestati, su disposizione del Pubblico Ministero di turno della Procura della Repubblica di Perugia, sono stati quindi collocati agli arresti domiciliari presso le rispettive abitazioni.

