Como-Perugia, caos tifosi dopo la partita: petardi, fumogeni e scontri, il video

Spiacevole coda della partita tra Como e Perugia, valida per l'ottava giornata del campionato di Serie B e vinta dalla formazione lariana 1-0 decretando l'ultimo posto in classifica per il Grifo. Le due tifoserie sono venute a contatto nella zona di Como che collega lo stadio all'autostrada, intorno alle 18,30.

Secondo la ricostruzione de La Provincia di Como - clicca qui per vedere il video - gli ultras del Perugia avrebbero bloccato i mezzi, lanciato petardi e fumogeni in mezzo alla strada, altri avrebbero cercato di scontrarsi con i tifosi della squadra locale. Con la città nel caos (viabilità in tilt e traffico sul lungolago bloccato) sono intervenute le forze dell'ordine per evitare che la situazione degenerasse.

