Orvieto: stagione teatro Mancinelli, in vendita i biglietti per i singoli spettacoli

C’è tempo ancora fino ad oggi per acquistare l’abbonamento a “Sipario!”, la nuova stagione di prosa del teatro Mancinelli di Orvieto, in provincia di Terni, mentre inizia la vendita dei biglietti per i singoli spettacoli della stagione. L'ufficio turistico di piazza Duomo a cui rivolgersi resterà aperto per l'intera mattinata, dalle 9 alle 14.

A partire da lunedì 10 ottobre 2022, poi, gli abbonamenti saranno acquistabili esclusivamente on line e al botteghino del teatro nei giorni di apertura, ovvero a ridosso dagli spettacoli. Da oggi, intanto, è possibile acquistare on line sul sito www.ticketitalia.com i biglietti dei singoli eventi.

Dopo l'anteprima, fuori abbonamento, affidato ad Elena Sofia Ricci che ha debuttato alla regia con “Fedra” di Seneca, in una produzione della Fondazione Teatro per la Toscana, il via ufficiale sarà il 28 ottobre, alle 21, quando Anna Foglietta e Paola Minaccioni si divideranno il palco per lo spettacolo “L'attesa”.

Se dal 19 al 24 settembre 2022 era stato riservato il diritto di prelazione a favore degli spettatori più fedeli che lo scorso anno, in un momento pieno di incertezze legate all'emergenza Covid, avevano comunque sottoscritto gli abbonamenti, la vendita libera dei nuovi ha permesso di superare in pochi giorni la soglia del centinaio, rispetto ai 110 abbonamenti complessivi dello scorso anno.

Merito di una ritrovata fiducia del pubblico, ma anche della qualità della stagione e dei prezzi dei biglietti, accessibili proprio per consentire a tutti di partecipare. Si va dai 30 euro per un posto in platea ai 25 euro per primo e secondo ordine, 20 euro per terzo e quarto ordine e 15 euro per il loggione, più i costi di prevendita. Per gli abbonamenti si parla di 200 euro per dieci spettacoli di prosa a cui assistere in platea oppure al primo e secondo ordine, o ancora 150 euro per il terzo e il quarto ordine e il loggione.

L'obiettivo condiviso dal direttore artistico, Pino Strabioli, e dal sindaco, Roberta Tardani, è “fare del Mancinelli un punto di incontro della città, con la città e per la città”. Confermato, al riguardo, anche l'affidamento della gestione del Caffè del Teatro. Oltre a spettacoli e concerti si accarezza l'idea di far vivere l'intero immobile ospitando mostre, incontri e presentazioni anche negli altri spazi come il ridotto dove sono già in previsione una serie di appuntamenti.

Rispetto a quanto annunciato, infine, c'è una variazione nella programmazione del concerto per pianoforte solo di Morgan che si esibirà sul palco del Mancinelli, venerdì 9 dicembre 2022 alle 21, anziché sabato 10 dicembre. Per ulteriori informazioni e prenotazioni è possibile rivolgersi al numero 331.2309061 oppure inviare una mail all'indirizzo [email protected].



