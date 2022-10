Terni: incentivi auto elettriche e ibride, il Comune stanzia altri 103 mila euro

Simona Maggi 10 ottobre 2022 a

Terni guarda sempre di più alla salvaguardia dell'ambiente e nei giorni scorsi è stata approvata una delibera con cui è stato riaperto il bando con i contributi economici per la sostituzione di veicoli inquinanti e l’acquisto di veicoli a basso impatto ambientale. Sono stati dunque messi a disposizione ulteriori 103 mila euro per l’acquisto di auto a basso impatto.

In precedenza con lo stesso bando erano già state erogate e assegnate 577 mila euro, in due tranche da 333 mila e 244 mila euro, che hanno consentito di contribuire all’acquisto di oltre 170 veicoli.

I fondi per la sostituzione delle auto, complessivamente 680 mila euro per Terni e Narni, derivano dall’accordo di programma per l’adozione coordinata e congiunta di misure per il risanamento della qualità dell’aria nella conca ternana, a seguito dell’impegno del ministero dell’ambiente a contribuire con 4 milioni di euro complessivi all’attuazione da parte della Regione degli impegni previsti in generale per il risanamento dell’area e la riduzione delle emissioni prodotte dal traffico veicolare.

“Questo ulteriore bando, come gli altri che l’hanno preceduto – sottolinea l’assessore all’ambiente, Benedetta Salvati - intende incentivare nella conca ternana la sostituzione degli autoveicoli privati più inquinanti con veicoli a minore impatto ambientale, con l’obiettivo di diminuire l’inquinamento atmosferico e si è già dimostrato efficace aiutando molti cittadini a sostituire i loro vecchi veicoli. Ricordiamo che, allo stesso tempo, si sta intervenendo sul trasporto pubblico e con le altre misure a tutela della qualità dell’aria”.

I contributi vengono concessi se il cittadino interessato (residente nei comuni di Terni e Narni) procede alla rottamazione di veicoli a benzina o diesel Euro 0, Euro 1, Euro 3, Euro 4 e al conseguente acquisto di veicoli a basso impatto ambientale (elettrici o ibridi). I finanziamenti riguardano l’acquisto di una autovettura M1 di prima immatricolazione o già immatricolata nell’anno 2021 o 2022 ed intestata ad una casa costruttrice di veicoli o ad un concessionario ed acquistate presso un concessionario (“Km Zero”), ad esclusivo uso privato, ad alimentazione: elettrica del tipo, ibrida (del tipo ibrida elettrica benzina plug-in, ibrida elettrica benzina full hybrid con cilindrata non superiore a 2000).

Non è ammesso l’acquisto mediante leasing. Il contributo è di: 4.000 euro per veicoli ad alimentazione elettrica, del tipo a batteria o a batteria con range extender; 3.000 euro per veicoli ad alimentazione ibrida elettrica benzina plug-in o full hybrid. Sono ammesse a contributo le spese relative all’acquisto di veicoli a far data dal primo ottobre 2021. Le date di demolizione, di acquisto rilevabile dalla fattura e di immatricolazione della nuova autovettura devono essere uguali o successive alla data del primo ottobre 2021.

I cittadini interessati a partecipare all’iniziativa potranno effettuare una prenotazione online collegandosi all’applicativo informatico che sarà messo a disposizione dal Comune di Terni sulla pagina web dedicata al bando dalle 10 del 14 ottobre 2022 alle 12 dell'11 novembre. I contributi previsti dal bando sono cumulabili per lo stesso investimento con altre iniziative sia private che pubbliche, comprese quelle statali, attivate per incentivare la mobilità sostenibile.

