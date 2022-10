Umbria, tante feste per la fine della vendemmia a Gubbio, Todi e Perugia

Sabrina Busiri Vici 10 ottobre 2022 a

L’uva dalla terra al bicchiere è stato il tema delle giornate dei Mercati Campagna Amica di Coldiretti Umbria. Un’occasione per festeggiare la vendemmia che, nonostante la siccità, ha dato ottimi risultati. Una cinquantina di operatori hanno dato vita nel fine settimana, dell'8 e 9 ottobre, a tre appuntamenti che si sono svolti a Gubbio, Todi e Perugia, quest’ultimo domenica 9 nella sede di Madonna alta.

Un flusso continuo di famiglie è stato registrato nella partecipazione delle diverse iniziative. “Sorprendente, nella pigiatura dell’uva siamo riusciti a coinvolgere più di 200 bambini”, racconta Elisa Polverini, vicedirettore Coldiretti Umbria e responsabile regionale Campagna Amica.

“Sono state giornate in cui abbiamo unito il prodotto vino all’enogastronomia - prosegue Polverini - e in cui è stato possibile per gli adulti conoscere l’intera filiera e per i più giovani è stato un approccio all’educazione alla sostenibilità. Da qui il confronto con i produttori e un invito speciale al consumo delle eccellenze del territorio, quindi al mangiar sano”. La caratteristica, in particolare, dei Mercati Campagna Amica è proprio quella di fondere nell’offerta la promozione dei cibi del territorio con la socialità e l’educazione alla genuinità.



A Gubbio, sabato scorso nel piazzale Consorzio Agrario di Gubbio, grandi e piccoli sono stati guidati alla scoperta della pigiatura dell’uva come si faceva una volta e hanno assaggiato i biscotti della tradizione contadina umbra, i mostaccioli, realizzati usando il mosto dell’uva appena spremuta. Sempre sabato si è svolta a Todi la gara di pigiatura a squadre e degustazione della torta all'uva a cura dell'agrichef Romina Poponi dell’agriturismo Poponi. Dall’aperitivo contadino al corso di avvicinamento al vino in collaborazione con l’Associazione italiana Sommelier Umbria fino alle iniziative dedicate ai più piccini alla scoperta dei profumi del mosto attraverso la pigiatura dell’uva e laboratori seguiti da Coldiretti donna Impresa è quanto avvenuto ieri al Mercato contadino di Campagna Amica di Perugia.

“Solo nella tappa perugina - conclude Polverini -abbiamo registrato oltre 300 persone. Una vera festa e un’occasione per conoscere meglio i nostri mercati, luoghi dove gli agricoltori ci mettono la faccia, oltre che il prodotto”.

