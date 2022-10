Morti sul lavoro: già 13 in Umbria. Aumentano gli infortuni

Sabrina Busiri Vici 10 ottobre 2022 a

In Umbria vittime sul lavoro: calano i morti ma crescono gli infortuni nei primi otto mesi dell'anno. Da gennaio ad agosto i dati rilevano 13 casi mortali rispetto ai 17 registrati nello stesso periodo nel 2021 (-23,5%, -12,3% variazione in Italia) ma un andamento diverso emerge alla voce infortuni. In questo caso si è passati dai 5.681 a 7.091 (+24,8%; +38% media Italia) e delle malattie professionali passate da 1.461 a 1.900 (+30%; +7,9% in Italia).

“Se i casi mortali mostrano una riduzione rispetto all’anno precedente è perché nel computo sono diminuiti i decessi causati dal Covid - spiega Alessandra Ligi, direttrice Inail Umbria - al contrario la ripresa frenetica delle attività ha invece causato l’incremento degli infortuni”. Le aziende in grande ripresa, i tempi di recupero serrati soprattutto in settori chiave come l’edilizia e le infrastrutture sono, sempre secondo Ligi, alla base di un aumento dei rischi e, di conseguenza, degli infortuni registrati quest’anno.

Se si guarda il trend del quinquennio 2017-2021 le denunce Inail di casi mortali sul lavoro registrano un forte incremento in Umbria pari al 68% rispetto a una media nazionale del +15%. Al contrario per gli infortuni, nello stesso periodo, si registra un calo del -14% in Umbria e -12,8% in Italia. Andamento divergente a livello territoriale rispetto al nazionale per le malattie professionali. Se, infatti, nel Cuore verde il quinquennio di riferimento registra una crescita del +14,3% al contrario in Italia si ha un calo del 4,8%.

Numeri che impongono un’inversione di rotta nella gestione delle misure di sicurezza. “Inail sta stringendo accordi sia a livello centrale che territoriale - spiega Ligi - con grandi gruppi e aziende per incrementare gli interventi di gestione delle misure di sicurezza in direzione di nuovi strumenti e nuovi dispositivi che consentono l’individuazione più efficace dei rischi. Inoltre lavoriamo molto anche sulla formazione in collaborazione con le scuole e con gli enti bilaterali”. In proposito un istituto per geometri di Norcia e Inail hanno creato un cantiere scuola per l’educazione alla prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Da ricordare, inoltre, che a livello nazionale è stato finanziato un bando, per un investimento di 274 milioni, finalizzato a incrementare le misure di sicurezza nelle attività produttive. Il click day per inoltrare domande sarà il 16 novembre. Data da ricordare, per provare a invertire la rotta.

