Perugia, incidente fra tre auto nel sottopasso di Collestrada, un ferito: code e traffico deviato verso Cesena

Carambola di auto sul sottopasso di Collestrada. Con traffico bloccato e deviazione verso Cesena. C'è un ferito non grave trasportato in ambulanza in ospedale. Al lavoro gli agenti della polizia stradale di Foligno. Siamo sulla Centrale Umbria, nell'ultimo tratto in cui si immette sulla E45, direzione Perugia e Roma.

Lo scontro fra le tre auto - con la dinamica ancora in via di accertamento da parte dei poliziotti - ha di fatto bloccato tutto il flusso veicolare proveniente da Foligno.

Le auto sono state fatte andare verso nord, direzione Cesena, per poi fare inversione all'uscita di Lidarno. Il problema si è protratto per tutto il pomeriggio. Traffico intenso anche per l'apertura dei Baracconi nel capoluogo.

